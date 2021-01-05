Дочь Агутина и Варум получила американское гражданство

Источник материала: ОНТ

Дочь российского музыканта Леонида Агутина и его жены Анжелики Варум Елизавета получила гражданство Соединенных Штатов Америки. Об этом сама девушка рассказала на своей странице в Instagram.

По посту видно, что 21-летняя Елизавета очень рада этому факту.

Елизавета Варум с самого детства жила в США, воспитывали ее бабушка с дедушкой, а также дядя по линии матери. Мать девушки рассказывала, что помогает дочери деньгами, но та летом дополнительно подрабатывает официанткой.

Елизавета получает высшее образование, пишет музыку и играет в рок-группе Without Gravity, периодически выступая с концертами в ночных клубах.

Фото: Instagram

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