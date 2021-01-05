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Дочь Агутина и Варум получила американское гражданство
Источник материала: ОНТ
Дочь российского музыканта Леонида Агутина и его жены Анжелики Варум Елизавета получила гражданство Соединенных Штатов Америки. Об этом сама девушка рассказала на своей
По посту видно, что 21-летняя Елизавета очень рада этому факту.
Елизавета Варум с самого детства жила в США, воспитывали ее бабушка с дедушкой, а также дядя по линии матери. Мать девушки рассказывала, что помогает дочери деньгами, но та летом дополнительно подрабатывает официанткой.
Елизавета получает высшее образование, пишет музыку и играет в рок-группе Without Gravity, периодически выступая с концертами в ночных клубах.
Фото: Instagram
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Дочь российского музыканта Леонида Агутина и его жены Анжелики Варум Елизавета получила гражданство Соединенных Штатов Америки. Об этом сама девушка рассказала...
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