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Всемирный день азбуки Брайля отметили в Борисове: здесь есть библиотека, где читают руками

05.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всемирный день азбуки Брайля отметили в Борисове: здесь есть библиотека, где читают руками

Возможность прикоснуться к шедеврам литературы. Всемирный день азбуки Брайля отметили сегодня в новой культурной столице Беларуси. В Борисове есть единственная библиотека, где читают руками. Это не только уникальное книгохранилище, но и центр общественной жизни незрячих людей.


Особый читатель, которого не обманешь. Тонко чувствует каждое слово автора. Сегодня под пальцами «семейная история» Екатерины Рождественской. «Балкон на Кутузовском» - из новых поступлений. 6 выпуклых точек в два ряда - это алфавит Брайля.

Людмила Лилько, пользователь Борисовской городской специализированной библиотеки №5: «Дней за 10 журнал этот я могу осилить. Если очень интересно, могу и за неделю. Начинаю читать одной рукой, ну а под конец уже второй немножко помогаю».

Специфика грамматики: часто без заглавных букв, пробелов после запятой и перед тире. В этот день рождения француза Брайля тактильные издания «выписали» в зал Колодеевской библиотеки. Хранилище «белых книг» временно «устроили» на заводе.

Татьяна Лях, библиотекарь Борисовской городской специализированной библиотеки №5: «Читают брайлевскую литературу по ночам, чтобы не мешать родственникам. 186 книг и более 200 журналов. С инвалидами уже работаю более 30 лет, и мы, как одна семья».

«Самого главного глазами не увидишь...» - популярная в этой среде цитата Сент-Экзюпери. Литературу по Брайлю, в основном учебную, в стране выпускает только одно издательство. Так называемый «обязательный экземпляр» спецбиблиотека не получает.      

Роман Алексея Толстого «Князь Серебряный» - это около 400 страниц. Уместится в один том. По Брайлю - уже в 6. «Говорящие книги» или озвученные - это проще, дешевле. Но читать не научат, а значит, и излагать свои мысли культурно.

Чтобы хотела почитать Людмила? Детективы Агаты Кристи. Её «белых книг» пока нет в библиотеке, открытой в 1958 году. Сейчас социальной институции нужен свой дом. Культура, доступная всем, - новый статус Борисова обязывает. В самую точку. 

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Возможность прикоснуться к шедеврам литературы. Всемирный день азбуки Брайля отметили сегодня в новой культурной столице Беларуси. В Борисове есть единственная...
 
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