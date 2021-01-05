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Всемирный день азбуки Брайля отметили в Борисове: здесь есть библиотека, где читают руками
Источник материала: ОНТ
Возможность прикоснуться к шедеврам литературы. Всемирный день азбуки Брайля отметили сегодня в новой культурной столице Беларуси. В Борисове есть единственная библиотека, где читают руками. Это не только уникальное книгохранилище, но и центр общественной жизни незрячих людей.
Особый читатель, которого не обманешь. Тонко чувствует каждое слово автора. Сегодня под пальцами «семейная история» Екатерины Рождественской. «Балкон на Кутузовском» - из новых поступлений. 6 выпуклых точек в два ряда - это алфавит Брайля.
Специфика грамматики: часто без заглавных букв, пробелов после запятой и перед тире. В этот день рождения француза Брайля тактильные издания «выписали» в зал Колодеевской библиотеки. Хранилище «белых книг» временно «устроили» на заводе.
«Самого главного глазами не увидишь...» - популярная в этой среде цитата Сент-Экзюпери. Литературу по Брайлю, в основном учебную, в стране выпускает только одно издательство. Так называемый «обязательный экземпляр» спецбиблиотека не получает.
Роман Алексея Толстого «Князь Серебряный» - это около 400 страниц. Уместится в один том. По Брайлю - уже в 6. «Говорящие книги» или озвученные - это проще, дешевле. Но читать не научат, а значит, и излагать свои мысли культурно.
Чтобы хотела почитать Людмила? Детективы Агаты Кристи. Её «белых книг» пока нет в библиотеке, открытой в 1958 году. Сейчас социальной институции нужен свой дом. Культура, доступная всем, - новый статус Борисова обязывает. В самую точку.
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Возможность прикоснуться к шедеврам литературы. Всемирный день азбуки Брайля отметили сегодня в новой культурной столице Беларуси. В Борисове есть единственная...
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