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Мясо заменят на насекомых! Пугающий прогноз озвучили учёные

05.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мясо заменят на насекомых! Пугающий прогноз озвучили учёные

Исследователи со всего мира уже давно работают над поиском альтернативного белка для правильного развития человеческого организма. Дело в том, что по прогнозам некоторых учёных, после 2050 года население планеты настолько увеличится, что мясных продуктов хватать не будет. 


В восточных странах поедание насекомых привычно, также хорошим заменителем белка является тофу. А вот тем, кто предпочитает европейскую кухню, придется привыкать.


Источник: alimero.ru  Например, уже можно увидеть на прилавках сверчковую муку. В этих насекомых содержится больше полезных микроэлементов, чем в мясе. Поэтому печенье из сверчковой муки вполне разумное блюдо для тех, кто придерживается правильного питания и занимается спортом. Сверчков можно и просто жарить.


Источник: bigasia.ru 

Производственный процесс намного дешевле. Потребность насекомых в воде меньше, выращивать и содержать их проще. На Всемирном экономическом форуме 2019 года было озвучено, что, в зависимости от региона, замена говядины альтернативными белками может сократить выбросы метана от 7 до 26 процентов.


Источник: asia-vietnam.ru 

Ещё один неплохой вариант получения белка – морские водоросли. Их уже сейчас активно применяют в пищу те, кто ознакомлен с высоким содержанием в них полезных пищевых волокон и питательных веществ. 


Источник: gastronom.ru 


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Исследователи со всего мира уже давно работают над поиском альтернативного белка для правильного развития человеческого организма. Дело в том, что по прогнозам...
 
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