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Мясо заменят на насекомых! Пугающий прогноз озвучили учёные
Источник материала: ОНТ
Исследователи со всего мира уже давно работают над поиском альтернативного белка для правильного развития человеческого организма. Дело в том, что по прогнозам некоторых учёных, после 2050 года население планеты настолько увеличится, что мясных продуктов хватать не будет.
Например, уже можно увидеть на прилавках сверчковую муку. В этих насекомых содержится больше полезных микроэлементов, чем в мясе. Поэтому печенье из сверчковой муки вполне разумное блюдо для тех, кто придерживается правильного питания и занимается спортом. Сверчков можно и просто жарить.
Производственный процесс намного дешевле. Потребность насекомых в воде меньше, выращивать и содержать их проще. На Всемирном экономическом форуме 2019 года было озвучено, что, в зависимости от региона, замена говядины альтернативными белками может сократить выбросы метана от 7 до 26 процентов.
Ещё один неплохой вариант получения белка – морские водоросли. Их уже сейчас активно применяют в пищу те, кто ознакомлен с высоким содержанием в них полезных пищевых волокон и питательных веществ.
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Исследователи со всего мира уже давно работают над поиском альтернативного белка для правильного развития человеческого организма. Дело в том, что по прогнозам...
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