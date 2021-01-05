Мясо заменят на насекомых! Пугающий прогноз озвучили учёные

Источник материала: ОНТ

Исследователи со всего мира уже давно работают над поиском альтернативного белка для правильного развития человеческого организма. Дело в том, что по прогнозам некоторых учёных, после 2050 года население планеты настолько увеличится, что мясных продуктов хватать не будет.



В восточных странах поедание насекомых привычно, также хорошим заменителем белка является тофу. А вот тем, кто предпочитает европейскую кухню, придется привыкать.



Источник: alimero.ru Например, уже можно увидеть на прилавках сверчковую муку. В этих насекомых содержится больше полезных микроэлементов, чем в мясе. Поэтому печенье из сверчковой муки вполне разумное блюдо для тех, кто придерживается правильного питания и занимается спортом. Сверчков можно и просто жарить.



Источник: bigasia.ru

Производственный процесс намного дешевле. Потребность насекомых в воде меньше, выращивать и содержать их проще. На Всемирном экономическом форуме 2019 года было озвучено, что, в зависимости от региона, замена говядины альтернативными белками может сократить выбросы метана от 7 до 26 процентов.



Источник: asia-vietnam.ru

Ещё один неплохой вариант получения белка – морские водоросли. Их уже сейчас активно применяют в пищу те, кто ознакомлен с высоким содержанием в них полезных пищевых волокон и питательных веществ.



Источник: gastronom.ru





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