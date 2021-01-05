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На Карибских островах проснулись два вулкана

05.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Карибских островах проснулись два вулкана

Проснулся один из самых древних вулканов Вест-Индии – он спал с 1979 года и недавно стал извергать пепел. Совсем рядом, на соседнем острове недавно проснулся еще один вулкан. Местные власти уже объявили оранжевый уровень опасности. Об этом пишет Daily Mail.

Видео с растущим куполом лавы появилось в Instagram.

Древний вулкан, который называют Суфриер, находится на севере острова Сент-Винсент в Карибском море. История гласит, что за последние 2000 лет было как минимум 160 извержений этого вулкана. Ущерб каждый раз разный. Так, извержение в 1979 году не принесло особых разрушений, а вот в 1902-м извержение стало причиной смерти около 1,6 тысячи человек.

К слову, сейсмическая активность в этой местности, под вулканом Монтань-Пеле на соседнем карибском острове Мартиника, была замечена специалистами в конце прошлого года. Тогда сейсмологи предупредили местное население о возможной опасности. Извержение этого вулкана в начале прошлого века и поднявшаяся туча из пепла и газа уничтожили город Сен-Пьер – тогда погибли около 30 тысяч человек.

Фото: dailymail

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Проснулся один из самых древних вулканов Вест-Индии – он спал с 1979 года и недавно стал извергать пепел. Совсем рядом, на соседнем острове недавно проснулся еще один...
 
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