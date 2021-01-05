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На Карибских островах проснулись два вулкана
Источник материала: ОНТ
Проснулся один из самых древних вулканов Вест-Индии – он спал с 1979 года и недавно стал извергать пепел. Совсем рядом, на соседнем острове недавно проснулся еще один вулкан. Местные власти уже объявили оранжевый уровень опасности. Об этом
Видео с растущим куполом лавы появилось в
Древний вулкан, который называют Суфриер, находится на севере острова Сент-Винсент в Карибском море. История
К слову, сейсмическая активность в этой местности, под вулканом Монтань-Пеле на соседнем карибском острове Мартиника, была замечена специалистами в конце прошлого года. Тогда сейсмологи предупредили местное население о возможной опасности. Извержение этого вулкана в начале прошлого века и поднявшаяся туча из пепла и газа уничтожили город Сен-Пьер – тогда погибли около 30 тысяч человек.
Фото: dailymail
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Проснулся один из самых древних вулканов Вест-Индии – он спал с 1979 года и недавно стал извергать пепел. Совсем рядом, на соседнем острове недавно проснулся еще один...
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