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Электромонтажный цех появился на заводе «Ветразь» в Бегомле
Источник материала: ОНТ
Новогодний подарок для жителей Бегомля – всего за полгода здесь построили новый производственный цех. Предприятию, которое когда-то зарплату выплачивало частями или продукцией, помогли сориентироваться на рынке, и сегодня оно уже строит перспективы на годы вперед.
Продукцией этого предприятия в нашей стране каждые сутки пользуются тысячи людей. Когда вы вызываете лифт и нажимаете на кнопку, за правильную работу именно этого блока отвечают на небольшом производстве в посёлке Бегомль.
Электроначинку теперь производят в просторном, современном цеху. Его построили всего за 6 мес. Инвестиции почти 2 млн руб., но такие радужные настроения в коллективе были не всегда. В новейшей истории завод был и на грани закрытия.
Бегомльское предприятие когда-то было филиалом витебского «Монолита». Завод радиодеталей гремел на весь Советский Союз, и в 80-х в глубинке решили построить филиал, но когда рухнули все экономические связи, выживали на рынке уже по одиночке. В Бегомле даже начинали делать елочные украшения, но опыт радиомеханики пригодился в кооперации с «Могилёвлифтмашем».
Спасло завод и весь коллектив не только производство одной небольшой кнопки для лифта – делают разные комплектующие, и металлорукава, и шайбы. Главное – дорожат качеством, и деловые предложения уже поступают из Европы.
Путь от завода-должника до лидера региона занял время. И сегодня устроиться сюда на работу уже очередь из желающих. Новую для себя профессию электромонтажника Тамара Тимановская освоила в 50 лет. Сегодня с лёгкостью обращается и с паяльником, и с шуруповёртом. Пришлось поучиться, чтобы с дочерью работать в одном цеху.
Новый электромонтажный цех необходим для повышения объемов производства завода, задача на следующий год минимум в полтора раза. В этом месяце на предприятии в поселке средняя зарплата сравнялась со средней по стране.
Завод, которому вовремя протянули руку помощи, сегодня один из главных налогоплательщиков всего Докшицкого района. Успешно работающее предприятие улучшило всю социальную инфраструктуру родного посёлка.
Сейчас здесь готовят к открытию еще один цех, станки уже закуплены. И разрабатывают совместный проект с технопарком столичного БНТУ, чтобы наладить производство импортозамещающей продукции. А это, конечно, повлечёт за собой создание новых рабочих мест.
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Новогодний подарок для жителей Бегомля – всего за полгода здесь построили новый производственный цех. Предприятию, которое когда-то зарплату выплачивало частями...
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