Родила в 5 лет! Посмотрите, что стало с самой молодой мамой в мире

Источник материала: ОНТ

14 мая 1939 года маленькая девочка родила сына, которого назвали Херардо. Девочку звали Лина Медина, на момент рождения своего первого ребенка ей самой было 5 лет. Эта удивительная история случилась в Перу.





Лина Медина родилась в семье ювелира и казалось самым обычным ребенком. Родители начали волноваться, когда у девочки стал расти живот. Малышку привезли в местную больницу и началось обследование. Каково же было удивление, когда выяснилось, что никаких заболеваний у Лины нет, она просто на 7-м месяце беременности. Эта история, конечно, привлекла внимание СМИ. Девочку перевезли в столицу, где через 1,5 месяца при помощи кесарева сечения на свет появился мальчик весом 2,7 кг. Во время проведения операции врачи обнаружили, что половые органы пациентки полностью сформированы. Курт Винер, доктор медицины, после исследований материалов высказал мнение, что девочка имела редкое генетическое заболевание, с чем согласились многие его коллеги.





Папу девочки подозревали в изнасиловании, но улик не было. Сама девочка не говорила про отца ребенка и вообще мало понимала, что происходит, поэтому второй биологический родитель так и остался неизвестным. До 10 лет Херардо думал, что Лина – его сестра, затем ему раскрыли тайну. Врач, который заботился о девочке, продолжил участие в её судьбе, помог с образованием и впоследствии с работой.





Лина вышла замуж и родила второго ребенка в 1972 году. Разница между детьми составила 33 года. Она пережила своего первого сына. Херардо умер от рака костного мозга, не дожив до 40 лет. Самая молодая мама в мире скрывалась от журналистов и отказалась от всех предложений пиара своей истории. Есть сведения, что она с семьёй проживала в одном из бедных районов Перу, но это доподлинно неизвестно.









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