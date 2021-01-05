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VI Всебелорусское народное собрание: кто будет представлять интересы граждан?
Источник материала: ОНТ
Люди, которые работали в общественных приемных и на диалоговых площадках, у которых богатый личный и профессиональный опыт. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто будет представлять интересы граждан на VI Всебелорусском народном собрании. Ставка на тех, кто заслужил уважение и признание своих коллег. Во всех регионах вот уже несколько дней проходит голосование за кандидатов. О делегатах предстоящего форума.
Практически у каждого жителя Сеницы есть своя история про эту дорогу. И, как правило, позитива в ней нет. Местные уверяют: много лет – ни проехать ни пройти. При этом поток автомобилей внушительный, особенно в час пик.
Сейчас лишь вспоминать приходится. Теперь вместо старой, фактически деревенской дороги, новая четырёхполосная. Появились элементарные светофоры и даже 3D-ограждения. Главное – стало безопаснее. Этот проект – гордость Виталия Варламова. Он сам местный, руководитель дорожного управления, которое ее строило. А еще обычный человек, который точно так же, как и любой другой, переходит улицы и пользуется транспортом. От того и отношение к своему делу. Прошел в этой сфере большой путь – от обычного мастера до руководителя. Со временем понял, что легко находит общий язык с коллегами, есть определенный опыт, почему бы людям ни помогать – так стал депутатом местного Совета.
Только-только узнал, что интересы своих сослуживцев и соседей не на местном уровне лоббировать будет, а на самом высоком. Виталий Варламов – делегат Всебелорусского народного собрания.
Александр Миронович уже также знает, чем будет занят 11 и 12 февраля. На голосование был выдвинут как депутат. И коллеги поддержали. У избранного делегата Народного собрания в обычных буднях миссия не только нужная, но и благородная – лес спасать. От браконьеров, нарушителей, непогоды и даже самой природы.
Массив в округе Минска для промышленных целей не рубят, говорит руководитель Боровлянского лесхоза, а лишь сохраняют и приумножают. Эта земля в 2016-м пострадала от урагана, лес был просто свален. Бурелом убрали. Теперь, через несколько лет, – сотни молодых сосен. И как на эту красоту руку поднять, лесник не понимает. А ведь такие находятся. Только в этом лесхозе за год вывезли более 6 тыс. тонн мусора, который губит природу. Варварски срубают, особенно перед Новым годом, елочки. А значит, наказание не слишком суровое. Направления, с которыми придет на Народное собрание, наметил давно, профессия надиктовала.
Представители здравоохранения, бизнеса, сельского хозяйства, промышленности, педагоги – представители разных профессий и статусов. Но главное – успешные. Они добились результатов на своем поприще и могут делиться опытом и знаниями. И им предстоит решать судьбу Беларуси на ближайшие 5 лет. Всего 2700 делегатов – от каждого региона не более 310 человек, от Минска – до 370. Сегодня еще известны не все имена делегатов. В любом случае время еще есть. Главное, чтобы каждый из них был неравнодушен.
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Люди, которые работали в общественных приемных и на диалоговых площадках, у которых богатый личный и профессиональный опыт. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто...
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