VI Всебелорусское народное собрание: кто будет представлять интересы граждан?

Источник материала: ОНТ

Люди, которые работали в общественных приемных и на диалоговых площадках, у которых богатый личный и профессиональный опыт. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто будет представлять интересы граждан на VI Всебелорусском народном собрании. Ставка на тех, кто заслужил уважение и признание своих коллег. Во всех регионах вот уже несколько дней проходит голосование за кандидатов. О делегатах предстоящего форума.





Практически у каждого жителя Сеницы есть своя история про эту дорогу. И, как правило, позитива в ней нет. Местные уверяют: много лет – ни проехать ни пройти. При этом поток автомобилей внушительный, особенно в час пик.

Сейчас лишь вспоминать приходится. Теперь вместо старой, фактически деревенской дороги, новая четырёхполосная. Появились элементарные светофоры и даже 3D-ограждения. Главное – стало безопаснее. Этот проект – гордость Виталия Варламова. Он сам местный, руководитель дорожного управления, которое ее строило. А еще обычный человек, который точно так же, как и любой другой, переходит улицы и пользуется транспортом. От того и отношение к своему делу. Прошел в этой сфере большой путь – от обычного мастера до руководителя. Со временем понял, что легко находит общий язык с коллегами, есть определенный опыт, почему бы людям ни помогать – так стал депутатом местного Совета.

Виталий Варламов, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой – ДРСУ-735»: «Приходят с различными проблемами, начиная от тех же дорог и заканчивая своими житейскими проблемами, которые на их уровне обычного человека тяжело решить. Я сам как отец подсказываю даже молодым семьям, а их особенно много в Сеницком округе, различные пути решения вопросов, механизмы. Потому что порой человеку тяжело сориентироваться в нашем законодательстве».

Только-только узнал, что интересы своих сослуживцев и соседей не на местном уровне лоббировать будет, а на самом высоком. Виталий Варламов – делегат Всебелорусского народного собрания.

Виталий Варламов, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой – ДРСУ-735»: «На сегодняшний момент нужно решать много вопросов в части даже финансирования дорожной отрасли. Потому что те лимиты, которые выделяются, они минимальные, чтобы обеспечивать, необходимо искать дополнительные источники, чтобы не останавливаться на месте».

Александр Миронович уже также знает, чем будет занят 11 и 12 февраля. На голосование был выдвинут как депутат. И коллеги поддержали. У избранного делегата Народного собрания в обычных буднях миссия не только нужная, но и благородная – лес спасать. От браконьеров, нарушителей, непогоды и даже самой природы.

Массив в округе Минска для промышленных целей не рубят, говорит руководитель Боровлянского лесхоза, а лишь сохраняют и приумножают. Эта земля в 2016-м пострадала от урагана, лес был просто свален. Бурелом убрали. Теперь, через несколько лет, – сотни молодых сосен. И как на эту красоту руку поднять, лесник не понимает. А ведь такие находятся. Только в этом лесхозе за год вывезли более 6 тыс. тонн мусора, который губит природу. Варварски срубают, особенно перед Новым годом, елочки. А значит, наказание не слишком суровое. Направления, с которыми придет на Народное собрание, наметил давно, профессия надиктовала.

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза: «Очень хотелось бы, чтобы та тенденция, экологическое направление: это и устойчивое лесовыращивание, и использование наших лесных ресурсов, – были продолжены, поддержаны. Нужно рассматривать тот же административный кодекс, потому что на сегодняшний день очень много людей, которые и злостно, и не злостно нарушают его. Не получают той ответственности, которая должна быть».

Представители здравоохранения, бизнеса, сельского хозяйства, промышленности, педагоги – представители разных профессий и статусов. Но главное – успешные. Они добились результатов на своем поприще и могут делиться опытом и знаниями. И им предстоит решать судьбу Беларуси на ближайшие 5 лет. Всего 2700 делегатов – от каждого региона не более 310 человек, от Минска – до 370. Сегодня еще известны не все имена делегатов. В любом случае время еще есть. Главное, чтобы каждый из них был неравнодушен.

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