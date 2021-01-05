Видеоролик с новогодним поздравлением Лукашенко посмотрели более 1 млн пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Новогоднее поздравление Александра Лукашенко продолжают смотреть и обсуждать не только в Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны.

Традиционное обращение в этот раз проходило в новом формате. Выступление Главы государства предварял видеоряд с самыми значимыми достижениями страны в уходящем году, от промышленности и сельского хозяйства до медицины и спорта. В том числе такая форма сделала поздравление Александра Лукашенко популярным в интернете – всего за несколько дней видеоролик вышел в тренды YouTube, набрав более полумиллиона просмотров. Притом что это лишь показатели трансляции телеканала ОНТ – в целом новогоднее обращение Президента, по скромным подсчётам, посмотрели уже более миллиона пользователей Сети. Александр Лукашенко особое внимание уделил 2021-му.





Также символично, что впервые в истории на запись новогоднего обращения во Дворце Независимости были приглашены те, кого можно смело назвать настоящими патриотами – это врачи, учителя, спортсмены, журналисты и артисты. С каждым из них тепло пообщался Президент. Кстати, свою речь Александр Лукашенко редактировал вплоть до самой записи. И она вышла действительно личной – в ней был не только Глава государства, но и человек, который посвятил Беларуси всю свою жизнь.

Обратили внимание зрители, что впервые обращение записано не в рабочем кабинете Президента, а в холле Дворца Независимости, в котором за последние годы с экскурсией побывали сотни тысяч белорусов. В этом также видится символизм единения народа.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram