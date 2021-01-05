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В Ганцевичском районе трое мужчин ловили рыбу. Теперь они являются фигурантами уголовного дела
Источник материала: ОНТ
Незаконная ловля рыбы местными жителями была зафиксирована правоохранителями в Ганцевичском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете,
Инцидент произошел вечером 29 декабря, когда трое местных жителей 20, 40 и 52 лет ловили рыбу бреднем в реке Цна рядом с агрогородком Люсино.
Всего трое рыбаков незаконно выловили 35 особей рыбы разных пород, общий вес составил 5,6 килограмм. Среди улова были щуки, плотва и пескари. Подобный метод ловли рыбы, напомнили в Следственном комитете, является запрещенным. Ущерб, который рыбаки нанесли окружающей среде, оценивается в сумму более 2,5 тысячи белорусских рублей.
В отношении сельчан было возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы.
Фото: БЕЛТА
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Незаконная ловля рыбы местными жителями была зафиксирована правоохранителями в Ганцевичском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА....
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