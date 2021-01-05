«Вместе с правовым случился и смысловой дефолт. Невозможно отличить шутки от новостей…»

Источник материала: UDF



Кадр из клипа «Шчучыншчына»

«Смейтесь смейтесь, ща все заявления и варианты общения граждан с гос структурами на эту почту переведут, будет бабла в бюджет побольше IT сферы приносить»

«Неправильно делают: нужно не за каждое письмо деньги брать, а за каждое слово»

«Вы хатели АйТи? Я дау вам АйТи»