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«Вместе с правовым случился и смысловой дефолт. Невозможно отличить шутки от новостей…»
Источник материала: UDF
Кадр из клипа «Шчучыншчына»
В Беларуси запустили национальную электронную почту. Она
«Смейтесь смейтесь, ща все заявления и варианты общения граждан с гос структурами на эту почту переведут, будет бабла в бюджет побольше IT сферы приносить»
«Неправильно делают: нужно не за каждое письмо деньги брать, а за каждое слово»
«Вы хатели АйТи? Я дау вам АйТи»
«За последнее время уже столько раз пробивали дно, что я не могу понять, это шутка или реально новое дно пробито?
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