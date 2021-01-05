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«Вместе с правовым случился и смысловой дефолт. Невозможно отличить шутки от новостей…»

05.01.2021 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Вместе с правовым случился и смысловой дефолт. Невозможно отличить шутки от новостей…»
Кадр из клипа «Шчучыншчына»
Белорусы шутят о платной электронной почте, приезде Slipknot и других новостях понедельника.

В Беларуси запустили национальную электронную почту. Она платная: стоимость простого электронного письма составляет 0,42 рубля, заказного электронного письма — 1,5 рубля. Система позволяет пересылать письма, «обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки». Вот как отреагировали на новость в соцсетях.

«Смейтесь смейтесь, ща все заявления и варианты общения граждан с гос структурами на эту почту переведут, будет бабла в бюджет побольше IT сферы приносить»


«Неправильно делают: нужно не за каждое письмо деньги брать, а за каждое слово»


«Вы хатели АйТи? Я дау вам АйТи»


«За последнее время уже столько раз пробивали дно, что я не могу понять, это шутка или реально новое дно пробито?
 
Теги: Новости
 
 
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