Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею

Молодежная сборная Канады вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею, за право сыграть в главном матче турнира обыгравшая российскую дружину.



ФОТО: АНДРЕА КАРДИН / HHOF-IIHF IMAGES

«Кленовые листья» забросили в ворота соперника пять безответных шайб. По-сути игра была сделана в первом периоде, когда родоначальники хоккея трижды вскрывали оборону команды Игоря Ларионова.

Итог — 5:0.

В эти минуты идет второй период еще одного полуфинала. В матче США — Финляндия счет пока 1:1.