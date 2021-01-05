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Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею

05.01.2021 06:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Молодежная сборная Канады вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею, за право сыграть в главном матче турнира обыгравшая российскую дружину.

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею
ФОТО: АНДРЕА КАРДИН / HHOF-IIHF IMAGES

«Кленовые листья» забросили в ворота соперника пять безответных шайб. По-сути игра была сделана в первом периоде, когда родоначальники хоккея трижды вскрывали оборону команды Игоря Ларионова.

Итог — 5:0.

В эти минуты идет второй период еще одного полуфинала. В матче США — Финляндия счет пока 1:1.

 
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Молодежная сборная Канады вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею, за право сыграть в главном матче турнира обыгравшая российскую дружину.
 
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