54-летняя Сальма Хайек выложила постновогоднее фото в бикини. Поклонники потрясены тем, в какой она форме

Источник материала: Tut.by

Фантастическая красотка Сальма Хайек не первое десятилетие сводит мужчин с ума, а женщин заставляет задаться вопросом: «Она ведьма, что ли?». Вот и в эти постпраздничные дни, когда мы оцениваем урон, нанесенный новогодним столом, Сальма выкладывает снимок, который моментально собирает 1,3 млн лайков и тысячи восторженных комментариев.

И еще один снимок на закуску:

«Королева», «красавица», «о, боги!», «мое сердце разбито» — пользователи Сети не скупятся на комплименты. Правда, нашлись и те, кто заподозрил Сальму в дружбе с фотошопом. Однако актриса всегда очень иронично и просто относилась к своей внешности, выступала против уколов красоты и пластических операций, поэтому приписывать ее привлекательность исключительно фильтрам и ретуши — это ошибка.

Полагаем, дело в генетике, уходе за собой и любви к жизни. На всякий случай, напомним о правилах Сальмы:

Я обожаю еду и вино. Это нехорошо для моды, но однозначно хорошо для моего настроения. Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да все! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнет стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным. В вопросах ухода за лицом я всегда была очень консервативной. Я не верю, что можно оставить его на какое-то время, а потом пытаться исправить проблемы с помощью радикальных методов в очень короткий срок. Я никогда не прибегала к микрошлифовке кожи и серьезным химическим пилингам. Я выступаю за бережное отношение к коже. Я нередко варю костный бульон — звучит отвратительно, но что делать. Я добавляю в чашку бульона столовую ложку яблочного сидра и пью эту смесь каждый день. В нем очень много коллагена, белка и минералов, он полезен для здоровья и помогает сохранить молодость. Благодаря этому я могу не колоть ботокс, которого очень боюсь. Правильные жиры необходимы нашему организму — они восстанавливают структуру кожи, волос, ногтей. Конечно, я знаю, как ухаживать за волосами, и у меня есть свои секреты, но они вряд ли подойдут кому-то еще. Все зависит от конкретного типа волос. Я знаю много рецептов, по которым вы можете сделать крутые средства самостоятельно, но они получаются такими вонючими. Просто кошмар! Проще купить маску в магазине. Но если говорить вкратце, то все жирные продукты хороши для волос. Вы можете хоть соусом гуакамоле намазаться, и это будет хорошо. Я серьезно. Нанесите авокадо или — хотите верьте, хотите нет — майонез. Если у вас очень сухие волосы, то настоящим спасением может стать — готовы к этому? — яичный желток. Кокосовое масло! Оно, в отличие от всего остального, приятно пахнет, но опять же все зависит от того, насколько сухие у вас волосы. Для блеска можно ополоснуть шевелюру яблочным уксусом. У меня не так много свободного времени для тренировок, но каждый мой день наполнен какой-либо активностью, в этом вопросе я ценю каждую секунду. Одно время я занималась в Лондоне с инструктором, которая научила меня тренироваться в любое время при любых обстоятельствах. Чтобы поддерживать тело в той форме, какая мне нравится, я могу начать выполнять упражнения даже во время чистки зубов. Вы можете чистить их вот так (сутулится) или вот так (выпрямляется и поднимает локоть на уровень плеча). Или, например, я не поднимаюсь по лестнице обычным способом, делаю это спиной вперед — это меняет фигуру и улучшает походку. Не теряйте ни минуты! Не перегружайте кожу средствами на ночь. Она сама прекрасно справляется, запускает восстановительные процессы, ей необходимо «подумать» над решением имеющихся проблем самой. Если вы нанесете на нее слишком много всего, она не будет выполнять свою задачу. Ограничьтесь лишь одним, но хорошим ночным кремом. Я знаю, люди всегда считали меня красивой, но я никогда не пыталась превратить себя в ту, кем я не являюсь. Я могла бы делать больше для своей внешности — чаще тренироваться, отказываться от десертов, исключить алкоголь. Но я не думаю, что для меня быть красивой — первостепенно. Не только внешнее главное. И если вы будете бояться старения, то ваша красота будет увядать в разы быстрее.