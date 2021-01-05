Генпрокуратуре не дают покоя дворовые акции протеста

Генеральная прокуратура намерена в ближайшее время заняться выявлением и пресечением локальной протестной активности, заявил генпрокурор Андрей Швед.





По словам Шведа, при его назначении на должность в сентябре прошлого года Александр Лукашенко потребовал от него «наведения общественного порядка и пресечения любых фактов дестабилизации общественной безопасности».

«Прежде всего это неотвратимость ответственности всех лиц, которые в той или иной форме посягнули на общественную безопасность, на представителей государства, на представителей правоохранительной системы; неотвратимость наказания всех лиц, которые совершили административные правонарушения», — сказал Швед в программе «Разговор у президента» вечером 4 января на телеканале «Беларусь 1».

«Далее, — продолжил он, — мы выработали меры, связанные с тем, чтобы обеспечить идентификацию всех участников массовых беспорядков и тех лиц, которые совершали в этой связи преступные деяния».

Генпрокурор заявил, что сегодня «ситуация на улицах столицы и других городов абсолютно стабильная, спокойная, но это не значит, что правоохранители и прокуроры должны каким-то образом ослабить свою деятельность или самоуспокоиться».

«Для себя поставили и еще ряд задач, которые также необходимо исполнять в этом контексте. В частности, это вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций», — заявил генпрокурор.

По его мнению, большинство локальных акций «осуществляется за деньги зарубежных спонсоров».

Как сообщалось, во время доклада Лукашенко 4 января генпрокурор заявил о намерении усилить уголовную ответственность за экстремизм. В интервью телеканалу Швед пояснил: «В ближайшее время будет проведено широкое совещание, где будут обсуждены не только вопросы усиления ответственности за экстремизм, а переосмысление, переработка всего нашего законодательства в связи с событиями, которые произошли в прошлом году, направленными на попытку смены конституционного строя, на попытку захвата власти».

По его словам, изменения коснутся всего блока законодательства «с учетом этого негативного опыта, который мы имели в прошлом году».

Генпрокурор заявил, что «как только в ходе доследственной проверки либо расследования уголовного дела выявлялись малейшие признаки, связанные с экстремизмом, терроризмом, мы незамедлительно принимали меры к тому, чтобы переквалифицировать эти действия для того, чтобы выявлять всех виновных лиц и обеспечивать профилактику таких преступлений».

Швед отметил, что в октябре 2020 года было зафиксировано более 60 фактов блокирования движения железнодорожного транспорта.

«И квалификация, как правило, связана либо с хулиганством, либо с другим составом преступления. Как только Генеральная прокуратура отреагировала, обобщив эту ситуацию немедленно, было возбуждено уголовное дело как «терроризм» по этим фактам, — в десять раз их стало меньше. То есть уже единичные факты», — заявил он.

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