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Сходство с рендерами - почти 100 процентов. Как продвигается стройка дома архитектора под Минском
Источник материала: Tut.by
Для тех, кто отслеживает процесс строительства дома белорусского архитектора Андрея Маковского, у нас свежие новости — к Новому году был смонтирован фасад и утеплены стены и крыша. И теперь уже стало понятно, как будет выглядеть фахверковый дом снаружи. Этому этапу стройки и посвящен новый видеоблог на канале студии ZROBIM architects.
Андрей Маковский поставил перед собой трудновыполнимую цель — закончить экстерьерную часть дома до Нового года. Забегая наперед, скажем, что это ему все же удалось, даже несмотря на плохие погодные условия для любых наружных работ.Видеосюжет получился очень насыщенным: архитектор рассказал, из каких материалов сделан фасад, почему использовал три вида утеплителей, как заниматься мощением подъездной дороги к дому при минусовых температурах, про канализацию и скрытую ливневую систему.
Мощение участка дороги к навесу у дома началось 1 декабря. Сначала строители утрамбовали песчаное основание. Сверху — 30 см асфальтогранулята. В качестве финишного покрытия используются обрезки гранита — его Андрей Маковский покупал у фирм, которые занимаются гранитными изделиями. Стоит сам материал недорого, но укладка его крайне сложная, потому что обрезки имеют разные размеры и укладывать их нужно мозаичным способом.
Финишная отделка фасада — плиты ЦСП и деревянный планкен. Архитектор решился на эксперимент и выбрал планкен из осины. Посмотрим, как он будет выглядеть позже — ожидается, что он должен со временем потемнеть.
Тем, кто интересуется строительством, будет интересен рассказ-лекция Андрея Маковского о видах утеплителей и какой и где должен применяться.
— Частая ошибка тех, кто не умеет строить каркасные дома — применение одинакового утеплителя как для стен, так и для перекрытий, — объясняет архитектор. — На самом деле материалы должны быть разные. Например, у меня в стенах уложен плитный минераловатный утеплитель, в кровле — рулонный, с водоотталкивающими свойствами.
Также Андрей показал, как была реализована его идея с безрамным панорамным остеклением. Место стыка снаружи уже закрывают специальные доборные элементы из стекла. В итоге все стеклопакеты выглядят как одна большая стеклянная поверхность в одном уровне.
Прошло более чем два года, и теперь можно
— Я архитектор-романтик, — говорит Андрей Маковский. — Выбрал участок в деревне, в низине, с мусорной ямой и представил себе дом в окружении деревьев у озера. Это такая мечта, и я планомерно двигаюсь к ней.
Продолжение следует.
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Как продвигается стройка дома минского архитектора в деревне.
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