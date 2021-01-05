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Сходство с рендерами - почти 100 процентов. Как продвигается стройка дома архитектора под Минском

05.01.2021 07:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для тех, кто отслеживает процесс строительства дома белорусского архитектора Андрея Маковского, у нас свежие новости — к Новому году был смонтирован фасад и утеплены стены и крыша. И теперь уже стало понятно, как будет выглядеть фахверковый дом снаружи. Этому этапу стройки и посвящен новый видеоблог на канале студии ZROBIM architects.

Андрей Маковский поставил перед собой трудновыполнимую цель — закончить экстерьерную часть дома до Нового года. Забегая наперед, скажем, что это ему все же удалось, даже несмотря на плохие погодные условия для любых наружных работ.

Видеосюжет получился очень насыщенным: архитектор рассказал, из каких материалов сделан фасад, почему использовал три вида утеплителей, как заниматься мощением подъездной дороги к дому при минусовых температурах, про канализацию и скрытую ливневую систему.

Фото предоставлено архитектурной студией

Мощение участка дороги к навесу у дома началось 1 декабря. Сначала строители утрамбовали песчаное основание. Сверху — 30 см асфальтогранулята. В качестве финишного покрытия используются обрезки гранита — его Андрей Маковский покупал у фирм, которые занимаются гранитными изделиями. Стоит сам материал недорого, но укладка его крайне сложная, потому что обрезки имеют разные размеры и укладывать их нужно мозаичным способом.




Чтобы строительные смеси, на которые укладывается гранит, не замерзали, рабочие сделали специальный парник, в котором воздух нагревался тепловой пушкой. И так, постепенно его передвигая, мощение под навесом было закончено.


Фото предоставлено архитектурной студией

Финишная отделка фасада — плиты ЦСП и деревянный планкен. Архитектор решился на эксперимент и выбрал планкен из осины. Посмотрим, как он будет выглядеть позже — ожидается, что он должен со временем потемнеть.



Тем, кто интересуется строительством, будет интересен рассказ-лекция Андрея Маковского о видах утеплителей и какой и где должен применяться.

— Частая ошибка тех, кто не умеет строить каркасные дома — применение одинакового утеплителя как для стен, так и для перекрытий, — объясняет архитектор. — На самом деле материалы должны быть разные. Например, у меня в стенах уложен плитный минераловатный утеплитель, в кровле — рулонный, с водоотталкивающими свойствами.


Фото предоставлено архитектурной студией

Также Андрей показал, как была реализована его идея с безрамным панорамным остеклением. Место стыка снаружи уже закрывают специальные доборные элементы из стекла. В итоге все стеклопакеты выглядят как одна большая стеклянная поверхность в одном уровне.


Фото предоставлено архитектурной студией

Прошло более чем два года, и теперь можно сравнивать рендеры из проекта с реальным видом дома — сходство почти 100%.

— Я архитектор-романтик, — говорит Андрей Маковский. — Выбрал участок в деревне, в низине, с мусорной ямой и представил себе дом в окружении деревьев у озера. Это такая мечта, и я планомерно двигаюсь к ней.

Продолжение следует.

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