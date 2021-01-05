Сходство с рендерами - почти 100 процентов. Как продвигается стройка дома архитектора под Минском

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто отслеживает процесс строительства дома белорусского архитектора Андрея Маковского, у нас свежие новости — к Новому году был смонтирован фасад и утеплены стены и крыша. И теперь уже стало понятно, как будет выглядеть фахверковый дом снаружи. Этому этапу стройки и посвящен новый видеоблог на канале студии ZROBIM architects.

Андрей Маковский поставил перед собой трудновыполнимую цель — закончить экстерьерную часть дома до Нового года. Забегая наперед, скажем, что это ему все же удалось, даже несмотря на плохие погодные условия для любых наружных работ.



Фото предоставлено архитектурной студией

Видеосюжет получился очень насыщенным: архитектор рассказал, из каких материалов сделан фасад, почему использовал три вида утеплителей, как заниматься мощением подъездной дороги к дому при минусовых температурах, про канализацию и скрытую ливневую систему.

Мощение участка дороги к навесу у дома началось 1 декабря. Сначала строители утрамбовали песчаное основание. Сверху — 30 см асфальтогранулята. В качестве финишного покрытия используются обрезки гранита — его Андрей Маковский покупал у фирм, которые занимаются гранитными изделиями. Стоит сам материал недорого, но укладка его крайне сложная, потому что обрезки имеют разные размеры и укладывать их нужно мозаичным способом.









Чтобы строительные смеси, на которые укладывается гранит, не замерзали, рабочие сделали специальный парник, в котором воздух нагревался тепловой пушкой. И так, постепенно его передвигая, мощение под навесом было закончено.



Фото предоставлено архитектурной студией

Финишная отделка фасада — плиты ЦСП и деревянный планкен. Архитектор решился на эксперимент и выбрал планкен из осины. Посмотрим, как он будет выглядеть позже — ожидается, что он должен со временем потемнеть.









Тем, кто интересуется строительством, будет интересен рассказ-лекция Андрея Маковского о видах утеплителей и какой и где должен применяться.

— Частая ошибка тех, кто не умеет строить каркасные дома — применение одинакового утеплителя как для стен, так и для перекрытий, — объясняет архитектор. — На самом деле материалы должны быть разные. Например, у меня в стенах уложен плитный минераловатный утеплитель, в кровле — рулонный, с водоотталкивающими свойствами.



Фото предоставлено архитектурной студией

Также Андрей показал, как была реализована его идея с безрамным панорамным остеклением. Место стыка снаружи уже закрывают специальные доборные элементы из стекла. В итоге все стеклопакеты выглядят как одна большая стеклянная поверхность в одном уровне.



Фото предоставлено архитектурной студией

Прошло более чем два года, и теперь можно сравнивать рендеры из проекта с реальным видом дома — сходство почти 100%.

— Я архитектор-романтик, — говорит Андрей Маковский. — Выбрал участок в деревне, в низине, с мусорной ямой и представил себе дом в окружении деревьев у озера. Это такая мечта, и я планомерно двигаюсь к ней.

Продолжение следует.