Латушко: «Лукашенко готовит конституционный переворот»

Источник материала: Ежедневник

Руководитель НАУ Павел Латушко выступил с заявлением о серьезнейшей опасности так называемого Всебелорусского народного собрания и заявил, что на нем по сути готовится конституционный переворот.

По словам Павла Латушко, идея-фикс Лукашенко о придании собранию статуса конституционного органа и принятии поправок в Конституцию никуда не делась. Она лишь перекочевала в чужие уста, сообщает телеграмм-канал НАУ.

«Реальная повестка сборища – подготовка очередного конституционного переворота, результатом которого может стать официальное закрепление чиновников и депутатов как единственного источника власти вместо нас с вами», - уверен Латушко. По его мнению, об этих планах свидетельствуют множество фактов.

Так в новостях, пресс-релизах и «мнениях» лояльных режиму СМИ, госструктур, пропагандистов и чиновников по-прежнему между строк сквозит идея поменять Конституцию согласно поправкам, которые якобы озвучивают «народные представители» на диалоговых площадках. При этом официальная повестка собрания тщательно скрывается.

На мероприятия «Открытого диалога» пускали только по спискам. А в обнародованных материалах по результатам этих встреч нет ни слова о реальных народных требованиях.

Но самое главное, что вместо гласного избрания делегатов, согласно Конституции и Закону «О республиканских и местных собраниях», происходит самоназначение. Депутаты, чиновники, представители провластных общественных объединений, госпредприятий и так далее в обход закона выбирают сами себя.

«Очевидно, что подобный состав т.н. ВНС назначается сверху и собирается исключительно из своих с одной лишь целью – стать новым конституционным органом, который режим в дальнейшем планирует использовать вместо избирателей», - уверен Павел Латушко и призывает белорусов не игнорировать опасность собрания, его явную антинародность.

По его словам, план активного противодействия т.н. ВНС, разработанный НАУ и «Честными людьми», будет обнародован в ближайшие дни.

«Ни один из делегатов «февральского сборища» не избежит ответа перед народом и законом», - предупреждает Латушко.