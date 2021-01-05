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Атмосферные фронты накрыли страну
Источник материала: Навiны
Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).
Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
При порывистом ветре спсатели
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Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса.
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