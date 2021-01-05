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Атмосферные фронты накрыли страну

05.01.2021 08:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса.

Атмосферные фронты накрыли страну

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с).

При порывистом ветре спсатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во вторник погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса.
 
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