Исчез один из самых богатых людей планеты













Миллиардер перестал появляться на публике после того, как в ходе своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами. об этом пишет Daily Mail.





В свою очередь, издание Independent отмечает, что Джек Ма пропустил финал ​​телешоу "Бизнес-герои Африки", в котором определяли 10 участников, которым Фонд Джека Ма выделит по 1,5 млн долларов на реализацию их предпринимательских идей. Его место среди судей заняла соучредительница Alibaba Люси Пэн.





"Из-за сложностей с расписанием мистер Ма не мог больше быть в составе судей финала Africa’s Business Heroes", - сказал газете представитель Alibaba.





Журналисты также отмечают, что на фоне напряженности в отношениях с китайскими властями Ма резко снизил активность в социальных сетях. В его личном аккаунте в Twitter последняя публикация вышла 10 октября, в аккаунте его благотворительной организации - 30 ноября. Ранее бизнесмен, как замечают журналисты, мог писать по несколько твитов в день.





По данным The Wall Street Journal, власти КНР намерены усилить контроль за бизнесом Ма, заставив разделить Ant Group, финансовое подразделение Alibaba Group.





"В случае дробления бизнеса государство сможет, например, купить одну из отделенных компаний, тем самым увеличив уровень госучастия и усилив свой надзор", - считают аналитики.





В то же время власти не озвучивают свои требования прямо, а обращаются к Ма и руководству его компаний с призывом "понимать необходимость реформирования бизнеса".





Как объясняет Bloomberg, причина таких действий официального Пекина - настороженное отношение к технологическим гигантам, имеющим огромное влияние.





Кроме того, по данным Bloomberg, самому богатому китайцу запретили выезжать из страны, а в ноябре он предлагал национализировать часть его техно-активов, но власти страны отказались.







