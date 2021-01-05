Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Источник материала: Onliner Под занавес 2020 года в Беларуси неожиданно появился новый дилер Opel. Мы уже позабыли об этой марке, и далеко не каждый белорусский автолюбитель вспомнит названия моделей современной линейки компании. Первой моделью, которую начали продавать в Минске после возвращения рюссельсхаймского производителя, стал микроавтобус Zafira Life , представляющий собой близнеца Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. На днях импортер объявил о старте продаж кроссовера Grandland X. На эту модель продавец делает большую ставку. Ожидается, что SUV опередит по продажам остальные модели Opel в Беларуси. Но сможет ли он хотя бы приблизиться к таким конкурентам, как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4? Давайте выяснять.

Опять Peugeot с логотипом Opel?

В 2017 году концерн General Motors избавился от компании Opel, которая была под крылом американцев без малого век. Теперь она принадлежит французскому альянсу Peugeot Citroen. Отсюда и модельные коллаборации с заменой логотипов на решетке радиатора. Кроссовер Grandland X построен на переднеприводной платформе EMP2 с поперечным расположением мотора. Эта же архитектура используется в Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Оба «француза» официально представлены в Минске, но продажи этих SUV мизерные. Часто вы видите в городе новые 3008 или С5 Aircross? Есть предчувствие, что такая же ситуация будет и с Grandland X.





Дилер в своих пресс-релизах и устном описании делает ставку на немецкое производство модели. Ну а что еще остается, когда ценник зашкаливает? Отметим, что Grandland X производят не на одном заводе с 3008 и С5 Aircross. Паркетник Opel сходит с конвейера в немецком городе Айзенах, в то время как Peugeot и Citroen появляются на свет у себя на родине. Так что действительно Made in Germany.





От 3008 и C5 Aircross новинка Opel отличается комплектацией. Так, для Grandland X доступны автопарковщик, вентиляция передних сидений, обогрев задних, обогрев руля и др. В максимальной комплектации Cosmo (пока приехали только такие кроссоверы) панорамная крыша идет по умолчанию, в то время как на соплатформенных Peugeot и Citroen стеклянный верх придется докупать опциональными пакетами.











В свою очередь, подвеска здесь проще, чем на С5 Aircross. Никаких «псевдогидравлических» фокусов у Opel нет: спереди — стойки McPherson, сзади — обычная балка. Как и французские паркетники, Opel может быть только переднеприводным. Полный привод предусмотрен для гибридных версий, которые к нам не возят. Это существенный минус по сравнению со схожими по цене кроссоверами других производителей. Несмотря на то что бóльшая часть SUV продается у нас с моноприводом, хватает клиентов, которые смотрят исключительно на AWD-версии моделей. Про Opel им можно забыть.





Экстерьер

На фоне 3008 и C5 Aircross паркетник Opel выглядит довольно буднично. Очевидно, за внешность машины отвечали немецкие дизайнеры, и именно они вкололи в кузов, наращенный на тележку EMP2, инъекцию консерватизма. В модели безошибочно узнается стилистика Opel, и дизайн экстерьера Grandland X нельзя назвать неудачным. Просто даже дорестайлинговый 3008 (2016 год между прочим) выглядит рядом с этим SUV гостем из будущего.





Тестовый автомобиль — в самом дорогом исполнении Cosmo (84 900 рублей). Вскоре обещают привезти более доступные версии кроссовера. Базовая оптика у Grandland X светодиодная, рефлекторного типа. У машины на фотографиях — фары проекционного типа с технологией Full LED AFL (адаптивные).





Дизайнеры ловко поиграли с ребрами жесткости и красиво заострили заднюю стойку, окрашенную в цвет кузова. На тестовом автомобиле — самые большие колеса, которые можно поставить на Grandland X, — 18-дюймовые. В базе диски на дюйм меньше. В общем, это не та машина, на которую показывают пальцем в потоке. Большинство даже не поймет, что это новая для нашего региона модель.

Привет, Opel Astra!

В салоне солирующая тема «Немецкая сдержанность» продолжается. Вы видели интерьер рестайлингового Peugeot 3008? Это настоящий космический корабль по сравнению с Grandland X. Представители дилера защищаются фразой «это просто разная стилистика салонов». Можно сказать и так. Но передняя панель кроссовера Opel уж слишком простая и словно возвращает нас в год 2015-й. Впрочем, так и есть: она почти копирует переднюю панель в Astra K, которая дебютировала аккурат шесть лет назад.





Белорусы уже давно не имеют доступа к свежим Opel, поэтому не знают, какие интерьеры у новых моделей. В сториз Instagram я разместил видео с салоном Grandland X, но закрыл логотип на руле. На вопрос «Что это за машина?» десятки людей ответили «Какая-то новая Geely». А ведь действительно, сходство есть.





Если же забыть про эмоции и взглянуть на салон новинки исключительно с потребительской стороны, то здесь полный порядок. С эргономикой у немецких автомобилей проблем нет, все на своих местах. По удобству посадки Grandland X потягается даже с компактными премиальными моделями. У Opel регулируется длина подушки, а настройки водительского кресла и руля позволят быстро найти удобное положение даже 2-метровым автомобилистам. Говорят, за форму кресел отвечали немецкие врачи-ортопеды из сообщества AGR. В дальней дороге должно быть комфортно.















Материалы отделки тоже не разочаровали. На передней панели — мягкий пластик. Везде, куда дотягиваются руки, — приятные на ощупь поверхности. Даже на центральной консоли виднеется аккуратная прострочка. Рычаг АКП двигается по кривой. Давно я не видел такого «лабиринта» на новых машинах, но недостатком это назвать нельзя. Единственное, что хотелось бы доработать в салоне, — разместить чуть ниже водительское кресло. В остальном — полный порядок. Даже второй ряд оказался достаточно просторным для С-класса. Объем багажника — 514 литров.











Прокатимся?

На наш рынок Grandland X будет поставляться исключительно с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Максимальная отдача доступна на достаточно высоких 6 тысячах оборотов. Зато турбина начинает хорошо «дуть» почти с холостых, и тяга в 240 Н·м передается на колеса уже в районе 1500 об/мин. «Переваривать» крутящий момент доверили автоматической коробке передач EAT6 от компании Aisin. Этот «дуэт» мы уже видели на многих моделях Peugeot и Citroen. Никаких сюрпризов.





Едет кроссовер весьма бодро для 1,6-литрового SUV. Сотню переднеприводный паркетник набирает за 9,5 секунды. Хватит и для города, и для уверенных обгонов. Но эмоции от динамики разгона получить вряд ли удастся. В то же время от машины за 84 900 рублей хотелось бы получить не только бездушное передвижение из точки А в точку Б. Энергоемкость подвески — на среднем уровне. Если зазеваться и не притормозить у «спящего полицейского», можно запросто «пробить» ходовую. В этом плане С5 Aircross — более выигрышный вариант.





Вседорожником назвать Grandland X трудно. Подъехать чуть смелее к бордюру — да, это он может. Но прокладывать колею в заснеженном лесу не стоит. Досталась новинке «бошевская» система IntelliGrip, которую владельцы Peugeot 3008 знают как Grip Control. Это имитация режимов езды с помощью ESP. Есть преднастройки «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок» и ESP Off. Нужно постараться найти место, где почувствуешь серьезную разницу между режимами. Дорожный просвет Grandland X — 18 см.

Для кого предназначена новинка?

Автомобиль получился неоднозначным. Его пытаются продавать под немецким «соусом», выставляя место сборки модели за один из козырей по сравнению с конкурентами. Но по факту это Peugeot, только с пересмотренным набором опций и другим дизайном. За самую простую версию Grandland X просят 72 900 рублей (примерно 28 800 долларов). За эти деньги уже можно присматриваться к Volkswagen Tiguan в исполнении Offroad с полным приводом. И еще вопрос, в какой машине «Германии» больше — в российском Volkswagen или немецком Peugeot?

Для тех, кто не любит Volkswagen, есть Toyota RAV4. За 80 000 рублей можно примерять полноприводный вариант этого SUV с 2-литровым «атмосферником», вариатором и средней комплектацией. Да, эта машина будет медленней и «прожорливей», чем Grandland X, но бренд Toyota имеет больший «вес» в сознании белорусского автомобильного сообщества. К тому же полный привод для многих клиентов лишним не будет (а переднеприводные RAV4 стоят дешевле).





Для кого же подойдет новоиспеченный Grandland X? Трудно сказать. Наверно, для фанатов Opel, которые не пожалеют отдать внушительную сумму за кроссовер любимой марки, пусть и построенный на платформе PSA. К слову, подержанных Opel в Беларуси все еще очень много. На «Автобарахолке» этот бренд входит в топ-5 наиболее популярных. И на самом деле здорово, что сейчас новые Opel снова можно купить в Беларуси. Уверен, многие ждут расширения модельной линейки более доступными автомобилями, такими как Mokka. Жаль только, что модельный ряд нам навязывают из России. Это значит, можно забыть о компактных городских хетчбэках. А ведь когда-то Corsa довольно неплохо продавались у нас.

Выражаем благодарность компании «ПарадАвто», импортеру Opel в Беларуси, за предоставленный на тест автомобиль.