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Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

05.01.2021 08:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Под занавес 2020 года в Беларуси неожиданно появился новый дилер Opel. Мы уже позабыли об этой марке, и далеко не каждый белорусский автолюбитель вспомнит названия моделей современной линейки компании. Первой моделью, которую начали продавать в Минске после возвращения рюссельсхаймского производителя, стал микроавтобус Zafira Life, представляющий собой близнеца Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer. На днях импортер объявил о старте продаж кроссовера Grandland X. На эту модель продавец делает большую ставку. Ожидается, что SUV опередит по продажам остальные модели Opel в Беларуси. Но сможет ли он хотя бы приблизиться к таким конкурентам, как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4? Давайте выяснять.

Опять Peugeot с логотипом Opel?

В 2017 году концерн General Motors избавился от компании Opel, которая была под крылом американцев без малого век. Теперь она принадлежит французскому альянсу Peugeot Citroen. Отсюда и модельные коллаборации с заменой логотипов на решетке радиатора. Кроссовер Grandland X построен на переднеприводной платформе EMP2 с поперечным расположением мотора. Эта же архитектура используется в Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Оба «француза» официально представлены в Минске, но продажи этих SUV мизерные. Часто вы видите в городе новые 3008 или С5 Aircross? Есть предчувствие, что такая же ситуация будет и с Grandland X.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Дилер в своих пресс-релизах и устном описании делает ставку на немецкое производство модели. Ну а что еще остается, когда ценник зашкаливает? Отметим, что Grandland X производят не на одном заводе с 3008 и С5 Aircross. Паркетник Opel сходит с конвейера в немецком городе Айзенах, в то время как Peugeot и Citroen появляются на свет у себя на родине. Так что действительно Made in Germany.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

От 3008 и C5 Aircross новинка Opel отличается комплектацией. Так, для Grandland X доступны автопарковщик, вентиляция передних сидений, обогрев задних, обогрев руля и др. В максимальной комплектации Cosmo (пока приехали только такие кроссоверы) панорамная крыша идет по умолчанию, в то время как на соплатформенных Peugeot и Citroen стеклянный верх придется докупать опциональными пакетами.





В свою очередь, подвеска здесь проще, чем на С5 Aircross. Никаких «псевдогидравлических» фокусов у Opel нет: спереди — стойки McPherson, сзади — обычная балка. Как и французские паркетники, Opel может быть только переднеприводным. Полный привод предусмотрен для гибридных версий, которые к нам не возят. Это существенный минус по сравнению со схожими по цене кроссоверами других производителей. Несмотря на то что бóльшая часть SUV продается у нас с моноприводом, хватает клиентов, которые смотрят исключительно на AWD-версии моделей. Про Opel им можно забыть.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Экстерьер

На фоне 3008 и C5 Aircross паркетник Opel выглядит довольно буднично. Очевидно, за внешность машины отвечали немецкие дизайнеры, и именно они вкололи в кузов, наращенный на тележку EMP2, инъекцию консерватизма. В модели безошибочно узнается стилистика Opel, и дизайн экстерьера Grandland X нельзя назвать неудачным. Просто даже дорестайлинговый 3008 (2016 год между прочим) выглядит рядом с этим SUV гостем из будущего.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Тестовый автомобиль — в самом дорогом исполнении Cosmo (84 900 рублей). Вскоре обещают привезти более доступные версии кроссовера. Базовая оптика у Grandland X светодиодная, рефлекторного типа. У машины на фотографиях — фары проекционного типа с технологией Full LED AFL (адаптивные).

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Дизайнеры ловко поиграли с ребрами жесткости и красиво заострили заднюю стойку, окрашенную в цвет кузова. На тестовом автомобиле — самые большие колеса, которые можно поставить на Grandland X, — 18-дюймовые. В базе диски на дюйм меньше. В общем, это не та машина, на которую показывают пальцем в потоке. Большинство даже не поймет, что это новая для нашего региона модель.

Привет, Opel Astra!

В салоне солирующая тема «Немецкая сдержанность» продолжается. Вы видели интерьер рестайлингового Peugeot 3008? Это настоящий космический корабль по сравнению с Grandland X. Представители дилера защищаются фразой «это просто разная стилистика салонов». Можно сказать и так. Но передняя панель кроссовера Opel уж слишком простая и словно возвращает нас в год 2015-й. Впрочем, так и есть: она почти копирует переднюю панель в Astra K, которая дебютировала аккурат шесть лет назад.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Белорусы уже давно не имеют доступа к свежим Opel, поэтому не знают, какие интерьеры у новых моделей. В сториз Instagram я разместил видео с салоном Grandland X, но закрыл логотип на руле. На вопрос «Что это за машина?» десятки людей ответили «Какая-то новая Geely». А ведь действительно, сходство есть.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Если же забыть про эмоции и взглянуть на салон новинки исключительно с потребительской стороны, то здесь полный порядок. С эргономикой у немецких автомобилей проблем нет, все на своих местах. По удобству посадки Grandland X потягается даже с компактными премиальными моделями. У Opel регулируется длина подушки, а настройки водительского кресла и руля позволят быстро найти удобное положение даже 2-метровым автомобилистам. Говорят, за форму кресел отвечали немецкие врачи-ортопеды из сообщества AGR. В дальней дороге должно быть комфортно.







Материалы отделки тоже не разочаровали. На передней панели — мягкий пластик. Везде, куда дотягиваются руки, — приятные на ощупь поверхности. Даже на центральной консоли виднеется аккуратная прострочка. Рычаг АКП двигается по кривой. Давно я не видел такого «лабиринта» на новых машинах, но недостатком это назвать нельзя. Единственное, что хотелось бы доработать в салоне, — разместить чуть ниже водительское кресло. В остальном — полный порядок. Даже второй ряд оказался достаточно просторным для С-класса. Объем багажника — 514 литров.





Прокатимся?

На наш рынок Grandland X будет поставляться исключительно с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Максимальная отдача доступна на достаточно высоких 6 тысячах оборотов. Зато турбина начинает хорошо «дуть» почти с холостых, и тяга в 240 Н·м передается на колеса уже в районе 1500 об/мин. «Переваривать» крутящий момент доверили автоматической коробке передач EAT6 от компании Aisin. Этот «дуэт» мы уже видели на многих моделях Peugeot и Citroen. Никаких сюрпризов.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Едет кроссовер весьма бодро для 1,6-литрового SUV. Сотню переднеприводный паркетник набирает за 9,5 секунды. Хватит и для города, и для уверенных обгонов. Но эмоции от динамики разгона получить вряд ли удастся. В то же время от машины за 84 900 рублей хотелось бы получить не только бездушное передвижение из точки А в точку Б. Энергоемкость подвески — на среднем уровне. Если зазеваться и не притормозить у «спящего полицейского», можно запросто «пробить» ходовую. В этом плане С5 Aircross — более выигрышный вариант.

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Вседорожником назвать Grandland X трудно. Подъехать чуть смелее к бордюру — да, это он может. Но прокладывать колею в заснеженном лесу не стоит. Досталась новинке «бошевская» система IntelliGrip, которую владельцы Peugeot 3008 знают как Grip Control. Это имитация режимов езды с помощью ESP. Есть преднастройки «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок» и ESP Off. Нужно постараться найти место, где почувствуешь серьезную разницу между режимами. Дорожный просвет Grandland X — 18 см.

Для кого предназначена новинка?

Автомобиль получился неоднозначным. Его пытаются продавать под немецким «соусом», выставляя место сборки модели за один из козырей по сравнению с конкурентами. Но по факту это Peugeot, только с пересмотренным набором опций и другим дизайном. За самую простую версию Grandland X просят 72 900 рублей (примерно 28 800 долларов). За эти деньги уже можно присматриваться к Volkswagen Tiguan в исполнении Offroad с полным приводом. И еще вопрос, в какой машине «Германии» больше — в российском Volkswagen или немецком Peugeot?

Для тех, кто не любит Volkswagen, есть Toyota RAV4. За 80 000 рублей можно примерять полноприводный вариант этого SUV с 2-литровым «атмосферником», вариатором и средней комплектацией. Да, эта машина будет медленней и «прожорливей», чем Grandland X, но бренд Toyota имеет больший «вес» в сознании белорусского автомобильного сообщества. К тому же полный привод для многих клиентов лишним не будет (а переднеприводные RAV4 стоят дешевле).

Тест-драйв Opel Grandland X: немецкий кроссовер с французской родословной

Для кого же подойдет новоиспеченный Grandland X? Трудно сказать. Наверно, для фанатов Opel, которые не пожалеют отдать внушительную сумму за кроссовер любимой марки, пусть и построенный на платформе PSA. К слову, подержанных Opel в Беларуси все еще очень много. На «Автобарахолке» этот бренд входит в топ-5 наиболее популярных. И на самом деле здорово, что сейчас новые Opel снова можно купить в Беларуси. Уверен, многие ждут расширения модельной линейки более доступными автомобилями, такими как Mokka. Жаль только, что модельный ряд нам навязывают из России. Это значит, можно забыть о компактных городских хетчбэках. А ведь когда-то Corsa довольно неплохо продавались у нас.

Выражаем благодарность компании «ПарадАвто», импортеру Opel в Беларуси, за предоставленный на тест автомобиль.

Toyota Prius III (XW30), 2009 г.в., 268 760 км
красный, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
23 213 р.
8999$ / 7336€
Volkswagen Tiguan II HighLine, 2017 г.в., 87 000 км
красный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
59 329 р.
23 000$ / 18 749€
Volvo XC60 I D5 AWD Summum, 2010 г.в., 196 666 км
коричневый, внедорожник, дизель 2.4 л, автоматическая, полный привод
38 667 р.
14 990$ / 12 219€
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Теги: Минск
 
 
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Под занавес 2020 года в Беларуси неожиданно появился новый дилер Opel. Мы уже позабыли об этой марке, и далеко не каждый белорусский автолюбитель вспомнит названия...
 
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