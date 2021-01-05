Молодой человек сказал волонтерам, что убивал животных. Но уголовное дело на него не возбуждают

Источник материала: Tut.by

Жителя Минска подозревают в убийстве животных. Известно о девяти случаях, когда кошки и котята были переданы ему в руки, а впоследствии исчезли. По словам волонтеров, мужчина сам признался, что убил их. Также девушки отмечают, что жертв может быть гораздо больше, просто не все люди, передавшие животных этому человеку, интересовались дальнейшей судьбой своих подопечных и били тревогу. Вот что рассказывает волонтер по имени Татьяна:

— Он позвонил мне одной из первых. Это было еще в июле. Меня интуитивно что-то смутило в нашем разговоре. Да и показалось странным, что 20-летний парень, живущий один, хочет взять старого больного кота. Сказала: если он очень хочет, можем составить договор о передаче животного. А также, что для начала мне нужно приехать и понять, где будет жить кот, какие условия для его содержания созданы. Видимо, в этот момент он понял, что я настроена серьезно, и звонить мне перестал.

Где-то через месяц я начала видеть посты в соцсетях: люди писали о том, что отдали животных этому человеку, а они пропали. Просили внести его в волонтерские черные списки (база, куда волонтеры вносят контакты людей, которые безответственно относятся к животным, — Прим. редакции).



Один из пропавших котят

Татьяна рассказывает, что волонтеры всерьез забеспокоились и начали разбираться в том, что происходит. Поначалу, когда молодой человек еще выходил на связь, пытались узнать это у него самого. Он рассказывал, что животные сбежали. Или что он их выпустил, потому что они «странно себя вели». Девушки искали котов по городу, надеясь, что кто-то их заметит — безрезультатно.

— Чем дальше, тем понятнее становилось, что дело плохо, — рассказывает Татьяна. — Мы узнали адрес общежития, где он был прописан — съездили туда. Узнали, что парень из неблагополучной семьи — у матери и у брата есть психическое заболевание. Выяснили, что ему, как интернатскому, выдали социальное жилье. Съездили и туда тоже. Сосед, как только узнал, кого ищут, сам задал вопрос: «А, это тот, который мучает кошек дома?». И подтвердил: слышал крики и писк животных неоднократно. Заявление в милицию не писал, просто попросил «вести себя потише».

Зато заявление написали потерпевшие — волонтеры, которые передавали животных.

— На него заводили дело по административной статье, но закрыли его за недостаточностью доказательств, — поясняет Татьяна. — Трупы животных не нашли, сам молодой человек всё отрицал. Мы просили исследовать список его вызовов — из этого стало бы ясно, что он методично обзванивал объявления и собирал котов, изучить видеосъемку, которая велась у подъезда. Как я понимаю, это так и не было сделано.

Новый виток истории случился, когда парня доставили в ГОМ № 2 Фрунзенского района по другому эпизоду — за нецензурную брань в общественном месте.

— Мы находились возле его дома в этот вечер, — рассказывает Татьяна. — И когда наряд милиции приехал, нам всем предложили проехать в отдел. Там он разговорился, сознался в том, что жестоко убивал животных и получал от этого удовольствие. Это слышала я, потерпевшая девушка, которая находилась рядом со мной, а также сотрудники милиции.





Что произошло дальше, Татьяна сказать затрудняется, т.к. не видела материалов дела:

— Могу лишь предположить, что его показания не были запротоколированы надлежащим образом. По крайней мере, я этого не видела. По-моему, он просто пообщался с сотрудником — и его отпустили. У меня сложилось впечатление, что никто не хочет особенно вникать в проблемы животных. Сказали, что нужно возобновлять дело, так как не к чему подшивать протокол.

Когда дело, по настоянию волонтеров, все-таки возобновили, участковый направил заявление о возможном факте жестокого обращения с животными для проверки во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета. Там в возбуждении уголовного дела отказали — на основании ч.1. п. 2. ст. 29 УПК Республики Беларуси (за отсутствием в деянии состава преступления, — Прим. редакции).

Татьяна недоумевает, как это возможно, с учетом того, что человек сам сознался в том, что он совершил:

— О том, что признательные показания все-таки были, по моему мнению, свидетельствует сам текст постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот цитата: «Повторно опрошенный признал, что в период времени с 02.07.2020 по 11.08.2020 получил от граждан котят, кошек, которых он бил, вследствие чего они умирали. Трупы животных гражданин выбрасывал в мусоропровод, а также в разных местах, но в каких конкретно указать не может». Вот еще одна интересная выдержка: «Виновный предвидит гибель животного или возможность причинения увечья и желает наступления подобных последствий».

Татьяна говорит, что отступать волонтеры не планируют:

— Сейчас мы написали заявление в прокуратуру. Этот молодой человек отметился не только по вопросу жестокого обращения с животными, но и в распространении порнографии (в возбуждении этого дела также было отказано, — Прим. редакции). Ждем возможности ознакомиться с материалами дела, чтобы понять, как действовать дальше.

Останавливаться не будем — собираемся заключать договор с грамотными юристами и действовать по их плану. В 2016-м я уже выиграла дело об убийстве собаки, доказав вину ГП «Фауна города». Добьемся результатов и сейчас.

Татьяна говорит, что подозреваемый совершенно спокоен и уверен в своей безнаказанности:

— Я не могу подтвердить, что он продолжает обзванивать тех, кто пристраивает животных. Но очень прошу всех быть бдительными, так как этот человек меняет имена и номера телефонов. Он проживает в районе Сухарево. Ему 20 лет, он худощавый брюнет, у него высокий лоб и массивные высокие скулы. Интересуется ласковыми, послушными животными. А также слабыми и больными. Готов забрать несколько сразу. Так как он родом из Житковичей, может забирать животных и оттуда. Также он может действовать через своих приятелей, поэтому остерегайтесь отдавать животных без проверки.

Татьяна пишет, что отпугнуть человека со скверными намерениями может требование составить договор о передаче животных (образец такого документа вам может предоставить любое ООЗЖ — например, организация «Зоошанс» ), просьба переписать паспортные данные, а также желание волонтера приехать и проверить условия, в которых будет жить животное в новом доме.

Татьяна также просит отметить, что одна из девушек, которая писала заявление на подозреваемого в живодерстве, волнуется за свою безопасность, так как поведение молодого человека вызывает у нее серьезные опасения.

Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску отметила, что для ознакомления с материалами дела и вопросами по нему нужно время. Материал будет обновлен, когда мы получим комментарий.