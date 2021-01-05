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Как иностранному студенту защитить диплом в РФ во время пандемии ― эксперт

05.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Как иностранному студенту защитить диплом в РФ во время пандемии ― эксперт

Пока нет понимания того, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация и насколько ко времени защиты дипломов в российских вузах у студентов из других государств будет возможность доехать до мест учебы, отметила в беседе на радио Sputnik профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Гульнара Краснова. 

© Photo : МГППУ
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При этом, по ее словам, в российских вузах уже возможна удаленная защита диссертаций в рамках постановления правительства, то есть создано правовое поле на других уровнях образования, кроме того, ЕГЭ также проводится за рубежом, и в странах СНГ есть центры Россотрудничества, на базе которых возможно будет организовать защиту дипломных проектов.

"Здесь главная проблема ― это идентификация… Надо понимать, что дипломная работа — это уже результат обучения, результат того, что обсуждается с руководителем в течение как минимум выпускного года. На этом этапе важен текст диплома, как он пройдет все необходимое рецензирование (в каждом вузе у нас несколько этапов ― антиплагиат и все остальное)", ― рассуждает Краснова.

По словам профессора, пока вопросы вызывает сам процесс защиты диплома в дистанционном формате в том случае, "если дома нет высокого уровня скорости интернета, чтобы не проваливалось что-то", а в остальном все возможно организовать достаточно быстро и эффективно, такой опыт у российской системы образования уже есть.

© Sputnik
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"Сложнее ситуация обстоит с первокурсниками, они все-таки первый год после школы, а мы видим, как в школе с дистанционкой все гораздо сложнее, потому что еще нет опыта самообразования, навыков самостоятельной работы", ― отметила Краснова.

Тем временем российские вузы наращивают потенциал и по методике обучения в дистанционном формате, и по всем необходимым содержательным ресурсам, поэтому есть уверенность в том, что следующий учебный год пойдет в нормальном режиме, добавила профессор.

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В российских вузах уже задумались о том, как может быть организована дистанционная защита дипломов для студентов-иностранцев, пока главной проблемой остается...
 
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