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«Версию отрабатывали, но никто не мог представить, что такие записи могут быть» — автор журналистского расследования о слитом аудио про убийство Шеремета

05.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 января интернет-издание EUobserver опубликовало аудиозапись 2012 года, на которой неизвестные обсуждают способы ликвидации противников Александра Лукашенко. По версии издания, все они имели отношение к белорусскому КГБ. В аудио упоминается и журналист Павел Шеремет (он погиб 4 года спустя в Киеве при взрыве бомбы, заложенной в автомобиль).




В 2017 году журналисты-расследователи из проекта «Следствие. Инфо» и OCCRP выпустили фильм «Убийство Павла». Анна Бабинец, одна из авторов фильма, в разговоре с The Insider отметила, что тогда версия о причастности белорусских спецслужб или каких-то людей из Беларуси отрабатывалась, но следствие не смогло найти этому подтверждение.

- Белорусский след, поскольку он был журналистом из Беларуси, отрабатывался украинской полицией. И друзья его говорили, что для Лукашенко Павел был большим личным врагом. Я знаю, что работали по этой версии украинские правоохранители. Но чтобы это была какая-то стройная версия, такого не было. Как я понимаю, были не сильно большие возможности к сотрудничеству. И сейчас, как понять будет ли Беларусь этим заниматься? Тут, скорее всего, будет ответ негативный. Пока не ясно, как это все можно будет доказать и сделать частью дела.

Конечно, те вещи, которые сейчас опубликованы, они представляют большой интерес. Убийство произошло в 2016 году, по состоянию на 2012 год еще не было украинской карьеры Павла. Тут <в Украине> он тоже мог нажить себе врагов, мы это прекрасно понимаем. Но возможность того, что белорусские спецслужбы или какие-то люди из Беларуси к этому причастны – это обсуждалось и в медиа, и в версиях полицейских. Но никто не мог представить, что такие записи могут быть.

Украинская полиция уже заявила, что еще в декабре получила эти записи и с ними работает, и собирается проводить следственные действия одной из стран Евросоюза, где находится, как я понимаю, источник, который передал эту информацию.
 
 
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4 января интернет-издание EUobserver опубликовало аудиозапись 2012 года, на которой неизвестные обсуждают способы ликвидации противников Александра Лукашенко. По версии...
 
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