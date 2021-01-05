«Версию отрабатывали, но никто не мог представить, что такие записи могут быть» — автор журналистского расследования о слитом аудио про убийство Шеремета













The Insider отметила, что тогда версия о причастности белорусских спецслужб или каких-то людей из Беларуси отрабатывалась, но следствие не смогло найти этому подтверждение. В 2017 году журналисты-расследователи из проекта «Следствие. Инфо» и OCCRP выпустили фильм «Убийство Павла». Анна Бабинец, одна из авторов фильма, в разговоре сотметила, что тогда версия о причастности белорусских спецслужб или каких-то людей из Беларуси отрабатывалась, но следствие не смогло найти этому подтверждение.





- Белорусский след, поскольку он был журналистом из Беларуси, отрабатывался украинской полицией. И друзья его говорили, что для Лукашенко Павел был большим личным врагом. Я знаю, что работали по этой версии украинские правоохранители. Но чтобы это была какая-то стройная версия, такого не было. Как я понимаю, были не сильно большие возможности к сотрудничеству. И сейчас, как понять будет ли Беларусь этим заниматься? Тут, скорее всего, будет ответ негативный. Пока не ясно, как это все можно будет доказать и сделать частью дела.





Конечно, те вещи, которые сейчас опубликованы, они представляют большой интерес. Убийство произошло в 2016 году, по состоянию на 2012 год еще не было украинской карьеры Павла. Тут <в Украине> он тоже мог нажить себе врагов, мы это прекрасно понимаем. Но возможность того, что белорусские спецслужбы или какие-то люди из Беларуси к этому причастны – это обсуждалось и в медиа, и в версиях полицейских. Но никто не мог представить, что такие записи могут быть.





Украинская полиция уже заявила, что еще в декабре получила эти записи и с ними работает, и собирается проводить следственные действия одной из стран Евросоюза, где находится, как я понимаю, источник, который передал эту информацию.