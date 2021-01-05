Минчанина судят за воскресный марш по «уголовке». «Минсктранс» выставил ущерб — 10 тысяч рублей

Михаилу Глуховскому 48 лет, он работает водителем на одном из производств в Минске. 1 ноября мужчина вышел на марш возле парка Челюскинцев, чтобы выразить свой протест: сначала шел по тротуару, потом вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть.





Тогда же Михаила задержали по статье 342 УК РБ, но осудили по статье 23.34 КоАП. Дали 20 базовых. Чуть раньше Глуховский был осужден по такой же статье и получил 15 базовых за участие в марше.





После второго задержания к Михаилу пришли с обыском по обвинению в ч.1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





4 января в суде Первомайского района судья Светлана Черепович начала рассматривать это дело.





Глуховский — на свободе под подпиской о личном поручительстве, к уголовной ответственности он раньше не привлекался, защитника у него нет.





По делу потерпевшим признан «Минсктранс», организация выставила гражданский иск.





Согласно обвинению, 1 ноября на проспекте Независимости возле дома № 95а-111 Глуховский грубо нарушил общественный порядок, участвуя в несанкционированном мероприятии. Это выражалось в «публичном выкрикивании лозунгов, совершении громких хлопков руками, массовом длительном упорном непрекращающемся нарушении общественного спокойствия при нахождении в первых рядах массового мероприятия, блокировании транспортных коммуникаций путем создания препятствий в виде группового выхода на проезжую часть».





По мнению гособвинителя Зубко, около 30 маршрутов общественного транспорта были заблокированы в районе от парка Челюскинцев, Зеленого Луга и до МКАД. Эти действия нанесли «Минсктрансу» ущерб — 10 689 рублей 76 копеек. В интересах транспортников заявление подавала и прокуратура, с такой же суммой, как в обвинении.





Мужчина считает себя виновным частично. Согласен только с тем, что участвовал в марше, выходил на проезжую часть, но не согласен с размером ущерба и тем числом маршрутов, которые не работали якобы из-за него.





— Когда выходили на проезжую часть, не было ни в одном ни в другом направлении общественного транспорта. Сомневаюсь, что [транспорт был] в таком количестве и [ущерб] в такой сумме. Следствие сначала не выставляло этой суммы. Следователь сказал, что «Минсктранс» насчитал ущерб, он пояснил, что сумма будет [распределяться] на всех задержанных в этот день, а в итоге получилось, что я один. Я не блокировал, не бросался под колеса общественного транспорта. И где находится парк Челюскинцев, а где — кольцевая дорога! — сказал он.





По словам Глуховского, он пробыл на проезжей части возле парка Челюскинцев пять минут.









Мужчина рассказал: когда увидел силовиков, начавших применять спецсредства, был в шоке.





— Не мог представить, что такое происходит в моем родном городе, — сказал Глуховский.





Когда Глуховский пошел обратно в сторону Уручья, его задержали в районе дома по проспекту Независимости, 111.





В телефоне Глуховского нашли переписки с людьми, которым он рассказывал про несанкционированные массовые мероприятия, в галерее изображений «снимков оппозиционного характера не обнаружено». Телефон изъяли как вещественное доказательство.





В материалах дела есть протоколы допросов свидетелей-омоновцев: Назарова, Ходарчука, Шевчика, Свиридова, Алексеева. Судья пояснила, что это вымышленные фамилии, так как есть постановление о применении меры по обеспечению их безопасности и неразглашения сведений о личностях. На первом судебном заседании свидетели не выступали.





В суде также посмотрели несколько видеозаписей, где видны спины силовиков, толпа людей, слышны хлопки, люди кричат: «Трибунал!», «Мы — один народ!», «Уходи!». Глуховский узнал себя на видео.





Мужчина просил учесть, что его престарелые родители живут с ним, он за ними ухаживает. Отцу Глуховского 74 года, он инвалид 2-й группы, матери — 72 года, она тоже больна, самостоятельно не может спускаться.





В суде объявили перерыв, рассмотрение продолжится 14 января.





Напомним, 1 ноября в Минске прошел очередной воскресный марш, после которого были задержаны сотни людей. Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них. 231 человек признан подозреваемым по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.