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Бывший главный тренер «БАТЭ» возглавил брестскую команду

05.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер «БАТЭ» стал главным тренером брестской футбольной команды «Рух». Как сообщается на ее сайте, с 38-летним специалистом заключен контракт на три года.


Кирилл Альшевский. Фото: rukh.by

Кирилл Альшевский — уроженец Борисова. Начинал карьеру тренером юношеских команд минского «РУОР», с 2006-го работал в БАТЭ с юношескими командами, затем стал ассистентом Виктора Гончаренко в дублирующем составе «БАТЭ». В 2009-м возглавил дублирующий состав «Динамо-Минск», а вскоре стал главным тренером команды, но лишь на три недели. Затем Альшевский работал тренером и техническим директором юношеских и молодежных команд, спортивным директором «БАТЭ», а в 2020-м стал главным тренером борисовского клуба. В сентябре он ушел в отставку.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный тренер «БАТЭ» стал главным тренером брестской футбольной команды «Рух». Как сообщается на ее сайте, с 38-летним специалистом заключен контракт на...
 
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