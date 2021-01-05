Владимир Гусаков / СТВ





"Еврорадио" . Подводя итоги года, глава НАН выступил против несанкционированных "действий и проявлений", передает





"Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны.





Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.





Я особо благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.





Роль науки — быть вместе с властью.





То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили Академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны", — приводит его слова газета "Навука".





Как выглядит "удержание ученых" можно увидеть на примере Института истории. Как рассказывало Еврорадио, за последние месяцы учреждение потеряло около десятка ученых: семь человек уволены, пять сами написали заявления на увольнение в знак солидарности.