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Глава Академии наук Гусаков: "Роль науки — быть вместе с властью"
Источник материала: Партизан
"Роль науки — быть вместе с властью", — об этом председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил на аппаратном совещании по итогам 2020 года.
Владимир Гусаков / СТВ
Подводя итоги года, глава НАН выступил против несанкционированных "действий и проявлений", передает
"Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны.
Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.
Я особо благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.
Роль науки — быть вместе с властью.
То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили Академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны", — приводит его слова газета "Навука".
Как выглядит "удержание ученых" можно увидеть на примере Института истории. Как рассказывало Еврорадио, за последние месяцы учреждение потеряло около десятка ученых: семь человек уволены, пять сами написали заявления на увольнение в знак солидарности.
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"Роль науки — быть вместе с властью", — об этом председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил на аппаратном совещании по итогам 2020...
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