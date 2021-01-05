ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава Академии наук Гусаков: "Роль науки — быть вместе с властью"

05.01.2021 09:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Роль науки — быть вместе с властью", — об этом председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил на аппаратном совещании по итогам 2020 года.


Владимир Гусаков / СТВ

Подводя итоги года, глава НАН выступил против несанкционированных "действий и проявлений", передает "Еврорадио".

"Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны.

Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.

Я особо благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.

Роль науки — быть вместе с властью.

То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили Академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны", — приводит его слова газета "Навука".

Как выглядит "удержание ученых" можно увидеть на примере Института истории. Как рассказывало Еврорадио, за последние месяцы учреждение потеряло около десятка ученых: семь человек уволены, пять сами написали заявления на увольнение в знак солидарности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Роль науки — быть вместе с властью", — об этом председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков заявил на аппаратном совещании по итогам 2020...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше заявили о предотвращении теракта против мусульман
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика