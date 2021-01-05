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Партизаны исполнили под Минском зажигательный танец для поднятия настроения
Источник материала: Хартия'97
Партизаны исполнили под Минском зажигательный танец для поднятия настроения
Поселок Большевик передает привет всем, кто выходит на акции протеста.
Партизаны поселка Большевик (Минский район) исполнили под Минском зажигательный танец для отличного настроения.
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Поселок Большевик передает привет всем, кто выходит на акции протеста.
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