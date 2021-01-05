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Партизаны исполнили под Минском зажигательный танец для поднятия настроения

05.01.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны исполнили под Минском зажигательный танец для поднятия настроения

  • 5.01.2021, 9:15
Партизаны исполнили под Минском зажигательный танец для поднятия настроения

Поселок Большевик передает привет всем, кто выходит на акции протеста.

Партизаны поселка Большевик (Минский район) исполнили под Минском зажигательный танец для отличного настроения.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Поселок Большевик передает привет всем, кто выходит на акции протеста.
 
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