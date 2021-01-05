Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали продукты с витамином А, которые полезно включить в свой зимний рацион 5.01.2021, 9:05

У этого витамина есть ряд сезонных преимуществ.

Витамин А – одно из важных питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья тела. Его рекомендуемая суточная доза для мужчин составляет 900 мкг, для женщин - 700 мкг.

«Адекватное потребления витамина А поддерживает здоровое функционирование органов зрения, иммунной системы. Также это помогает коже, предотвращая и уменьшая ее воспаление, прыщи, раннее фотостарение. Вдобавок витамин способствует здоровью костей и снижает риск рака», - рассказали эксперты портала Times Now (перевод — healthinfo.ua ).

Данный витамин содержится как в растительных, так и в животных продуктах. Ретинол (также известный как витамин A1) содержится исключительно в пище животного происхождения. Вот некоторые продукты, богатые витамином А, которые полезно включать в свой зимний рацион рацион.

Болгарский перец. Зеленые и красные перцы не только содержат витамин А, но являются еще хорошим источником кальция, фолиевой кислоты, железа – очень важных компонентов, обеспечивающих активное функционирование иммунной системы.

Молоко. Наряду с витамином А этот продукт обеспечивает организм магнием, кальцием, витамином D, белком. Его потребление укрепляет кости, помогает контролировать вес.

Брокколи. Этот вид капустных овощей часто называют одним из самых полезных продуктов в рационе благодаря богатому составу полезных для здоровья микроэлементов. Помимо витамина А в ней содержатся витамины B, C, E и K, белок, клетчатка, кальций, железо, калий, магний и селен.

Морепродукты. Скумбрия, сельдь, угорь, лосось и тунец известны высоким содержанием жирных кислот омега-3, важных для защиты организма от развития воспалений. Эти же продукты обеспечивают его витамином А.

Морковь. Она содержит бета-каротин – соединение, превращаемое организмом в витамин А. Благодаря потреблению моркови улучшается здоровье глаз, снижается риск развития катаракты.

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