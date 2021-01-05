Источник материала: Хартия'97

«Я предупреждал Шеремета, что готовится что-то серьезное против него» 5.01.2021, 8:56

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Олег Алкаев

фото: SVABODA.Org

Олег Алкаев рассказал о том, как полиция Берлина получила информацию о подготовке покушений бандой Лукашенко.

Бывший начальник СИЗО № 1 Олег Алкаев, автор книги «Расстрельная команда», рассказал «Радыё Свабода» о том, что в 2012 году полиция Берлина получила информацию о планах ликвидировать его и предложила охрану.

Алкаев связывает это с тем, что он ключевой свидетель в деле об исчезновении и предполагаемом убийстве известных белорусских политиков. Он надеется, что сейчас начнется новый этап в расследовании дел пропавших на международном уровне.

«Меня персонально предупредила комиссар полиции Берлина»

— Какова была ваша реакция на публикацию в авторитетном брюссельском издании EUObserver? Там утверждается, что Лукашенко и КГБ планировали убийства своих оппонентов в Германии , и была опубликована запись разговора 2012 года с участием кого-то, чей голос напоминает голос тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева. Согласно изданию, операцию по ликвидации Олега Алкаева (бывший начальник СИЗО № 1 в Минске), Владимира Бородача (бывший командир бригады спецназа) и Вячеслава Дудкина (бывший исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с коррупцией) хотели провести бесследно, инсценировать несчастный случай. Обсуждали также убийство журналиста Павла Шеремета с использованием бомбы.

— Для меня эта информация не нова. Просто я теперь узнал детали коварной затеи. В 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции Берлина о том, что планируется мое убийство. Но без каких-либо деталей. Они просто взяли меня под охрану. Сказали, что обязаны обеспечить мне охрану. Я попросил, чтобы это было негласно, без полицейских постов возле дома.

Я знал в общих чертах, что есть люди, которые работают над этим. В частности, Игорь Макар. Большое ему спасибо. Ему удалось пролить свет на эту тайну. Надеюсь, что реакция общественности будет соответствующая. Все время глава государства у нас находился за кадром — он не знает, его всю жизнь обманывали. А теперь поступила информация, которая позволяет сомневаться в его простоте. Если милиция хотя бы где-то действует в интересах народа, то КГБ — только в интересах правящей элиты, а конкретно первого лица государства.

— Сообщила ли вам немецкая полиция какие-то детали планируемого нападения, той опасности, которая вам угрожала? Было ли сказано, что это опасность со стороны Беларуси?

— Нет. Немецкая полиция организована очень просто, без лишних сантиметров и лишних слов: «Вам угрожает опасность, мы обязаны вас охранять».

— Как долго вас охраняли?

— Я отказался от персональной охраны. Я же не президент, не премьер, зачем мне полицейский пост, хотя об этом шла речь. Это мне не было нужно, потому что это мешает жить. Негласное наблюдение, возможно, и сегодня ведется. Техника позволяет это делать. У меня есть телефон, компьютер. Мое перемещение фиксируется по телефону через GPS, и я могу дать в любой момент сигнал о каких-то подозрениях. Но они гарантировали безопасность только на территории Германии.

«Я довольно успешно работал над продолжением книги, пока это еще рано публиковать»

— Вы — ключевое лицо в расследовании дел об исчезнувших и предположительно убитых политиках. Уезжая из Беларуси, вы имели документальные подтверждения того, каким образом могло произойти их убийство. Связываете ли вы эти угрозы непосредственно с той информацией, которой вы владеете и которую уже обнародовали?

— Да. То, что было обнародовано, вызвало обеспокоенность, но не более того. У нас народ такой — якобы меня это не касается, а все остальное перемелется. Я довольно успешно работал над продолжением. Просто это пока не опубликовано, наверное, еще рано публиковать, ведь живые люди участвовали в процессе, и надо прежде всего о них подумать, не дать возможности властям скрыть ошибки, которые они допустили в ходе этих преступлений.

«Я предупреждал Шеремета, что готовится что-то серьезное против него»

— Что вам известно об угрозах в адрес Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина?

— Вячеслав Дудкин был и является носителем очень большой информации. Насколько Владимир Бородач владел информацией, нужно у него спросить. Что-то он рассказывал о кассетах с записью убийства Захаренко. Возможно, он также носитель информации, так как он был в тесном контакте и с Захаренко, и с Гончаром. Понятно, что если частым гребнем подметать все, то еще многих можно в этот список включить.

Что касается Шеремета… мы с Шереметом имели замысел переиздать книгу «Расстрельная команда», работали над ее продолжением. Я собирал информацию, писал, а он редактировал. Мы планировали второе издание, но не вышло. Павел Шеремет — редактор и издатель моей книги «Расстрельная команда».

Я его лично предупреждал, что готовится что-то серьезное против него, он мне даже не ответил. Правдоподобно, он занят был, переезжал в Украину, были свои проблемы. Он к этому серьезно не отнесся. И получилось так, как получилось. Шеремет был носителем информации. Он еще был опасен тем, что имел доступ к средствам массовой информации. Я человек кабинетный, а он — медийный, у него и радио, и телевидение было, он в любой момент мог озвучить информацию на весь белый свет. Поэтому он был опасен — как носитель информации, как издатель, как человек, продолжающий дело.

— Павел Шеремет убит, Владимир Бородач, как и вы, в политической эмиграции. А Вячеслав Дудкин? Он тоже за пределами Беларуси?

— Да, он за границей. Я с ним встречался.

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