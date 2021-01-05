Как выглядит квартира в скандинавском стиле с отсылками к простоте быта советского жилья

Источник материала: Tut.by

Журнал Elle Decoration рассказал о московской квартире на 35,7 квадратного метра, которую оформили в скандинавском стиле. На небольшой площади получилось организовать даже отдельную постирочную комнату и гардеробную.



Фото: Ольга Шангина

Владелица этой однокомнатной квартиры — девушка, увлекается модой и дизайном одежды, изучала искусство в Британской высшей школе дизайна. Любит путешествовать и принимать гостей. Это ее первое собственное жилье, и задачей дизайнера Елены Соренсен было создать интерьер, который бы полностью отвечал вкусам и представлениям хозяйки об уютной городской квартире.



Фото: Ольга Шангина

Дизайнер этой квартиры Елена Соренсен рассказывает, что клиентка хотела получить монохромный нейтральный интерьер без узнаваемого современного русского почерка, в европейском стиле, но с отсылками к простоте быта типового жилья 80-х.

Например, в ванной аскетичная белая глянцевая плитка на стенах, а на полу — матовая керамика, окрашенная в массе, вместе напоминают отделку старых советских квартир. Также надо было постараться уложиться в минимальный бюджет, поэтому всю мебель купили в ИКЕА, а материалы для полов и покраски — в одном из сетевых строительных магазинов.



Фото: Ольга Шангина

Квартира не предполагала никаких других решений по перепланировке, кроме студии, из-за единственного окна. Поскольку площадь небольшая, спальню решили не выделять, сохранив единое пространство.





Закрытыми помещениями остались ванная комната и гардеробная, также получилось сделать небольшую постирочную.

Островную кухню организовали на месте бывшей прихожей, а холодильник и кухонные шкафы замаскировали под корпусную мебель в зоне столовой.



Фото: Ольга Шангина

В одной комнате удалось органично совместить все необходимые функции: двуспальная кровать возле окна и рядом раскладной диван для гостей, большой стол на шесть человек, глубокие шкафы для скрытого хранения, полноценная кухня.

В интерьере изначально планировалось разместить графические офорты тети заказчицы, художницы, и ее собственные учебные работы, поэтому обстановка подбиралась с учетом домашней коллекции картин.



Фото: Ольга Шангина

В квартире устроено необычное для нас освещение — нет встроенных и накладных потолочных светильников. Все лампы имеют теплый спектр и расположены либо на низких подвесах, либо на стене — подобная схема применяется в скандинавских странах, где яркий искусственный верхний свет считается неприемлемым для жилья.

В целом светильникам как предмету дизайна уделено большое внимание в проекте. Акцентные точки визуального притяжения — подвес над обеденным столом и настенный светильник возле кровати.

Для подбора декора использована палитра отделки и охристый цвет, который присутствовал в офортах и рисунках, — этот сложный оттенок подчеркнут текстилем и аксессуарами.



Фото: Ольга Шангина

Бежевое льняное белье стало отличной парой для лампы над столом, янтарные подушки и вазы повторили и усилили колорит картин и графики.

Благодаря архитектурным решениям квартира, несмотря на маленькую площадь, кажется просторной и воздушной. Визуально она не перегружена мебелью и предметами быта. Например, из зоны гостиной и спальни не видно кухонной техники и столешницы, поскольку остров закрыт высокими бортиками с трех сторон. Двери в постирочную выполнены из тех же мебельных фасадов, что и встроенные шкафы — это создает непрерывность в отделке и объединяет пространство в целостную композицию.

Натуральные материалы делают среду комфортной, привычной и расслабляющей.

Мебель массового производства смонтирована необычным образом, что делает обстановку неузнаваемой, особенной, а использование качественных материалов заставляет интерьер выглядеть дороже, чем есть на самом деле.

— Мне больше всего запомнилось «технической задание» клиентки на дизайн ванной комнаты, — рассказывает дизайнер. — Она сказала, что хочет такую ванную, чтобы ее папа зашел — и ему не понравилось!



Фото: Ольга Шангина

Дизайнер с ходу уловила этот посыл. Как правило, нашим родителям, жизнь которых прошла в дефиците, хочется, чтобы у детей все было по-другому: и керамогранит с рисунком, и потолки с подсветкой, и фасады кухонные с какой-нибудь текстурой — в общем, чтобы комнаты были выразительными и непростыми, а цвета и формы «радовали глаз». Поэтому люди старшего поколения часто бывают разочарованы выбором своих потомков, этой простотой, вызывающей у них ассоциации с лишениями и бедностью.

— Для нас же, тридцатилетних, напротив, минимализм в обустройстве дома — это способ упорядочить хаос внешнего мира, ограничить визуальный шум. Нейтральная отделка не нагружает лишней информацией, а натуральные материалы делают среду комфортной, привычной и расслабляющей. Новую роскошь — не потреблять, информацию в том числе, — нашим родителям сложно понять и оценить.