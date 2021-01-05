Виктор Суслов: в Украине может произойти дефолт

Источник материала: ОНТ

Дыры в бюджете, растущий внешний долг и падение экономики могут привести Украину к дефолту. С таким прогнозом выступил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Украинский бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм. Более того, за год экономика страны упала на 5-6%, и заложенный на будущий год рост не позволит восстановиться до показателей 2019-го. Украине придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Кредиты от МВФ выдаются вместе с жесткими требованиями, и фактически страна оказывается под внешним управлением. По мнению экспертов, действия украинских властей ведут к экономическому и социальному краху.

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