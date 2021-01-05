В Национальной Академии наук Беларуси выбрали топ-10 результатов ученых за 2020 г.

Источник материала: ОНТ

В Академии наук выбрали топ-10 результатов белорусских ученых за минувший год в области фундаментальных и прикладных исследований.

Они касались, среди прочего, разработок в сфере медицины, экологии, микробиологии, генетики, а также химии, машиностроения, математики и других научных отраслей. Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в конце января.

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