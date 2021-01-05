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Лучшим работникам науки, образования, здравоохранения и культуры Беларуси предоставят гранты на 2021 год
Источник материала: ОНТ
Дополнительный стимул для самореализации. 73 работника науки, образования, здравоохранения и культуры Беларуси получат гранты в 2021 году. Соответствующий указ подписал Президент.
Выделенные средства будут использоваться в том числе для создания новых произведений искусства, проведения культурно-зрелищных мероприятий, реализации новаторских проектов, направленных на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций.
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Лучшим работникам науки, образования, здравоохранения и культуры Беларуси предоставят гранты на 2021 год
Дополнительный стимул для самореализации. 73 работника науки, образования, здравоохранения и культуры Беларуси получат гранты в 2021 году. Соответствующий указ...
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