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Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 г.

05.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 г.

Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ подписал Глава государства.

При формировании плана особое внимание – соблюдению требований системности, комплексности и стабильности права с учетом действующего законодательства. В этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе как принципиально новые, например, «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии», «Об объединениях нанимателей», так и направленные на актуализацию действующих законов.

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Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ подписал Глава государства. При формировании плана особое внимание – соблюдению...
 
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