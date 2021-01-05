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Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 г.
Источник материала: ОНТ
Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ подписал Глава государства.
При формировании плана особое внимание – соблюдению требований системности, комплексности и стабильности права с учетом действующего законодательства. В этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе как принципиально новые, например, «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии», «Об объединениях нанимателей», так и направленные на актуализацию действующих законов.
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Утверждён план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ подписал Глава государства. При формировании плана особое внимание – соблюдению...
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