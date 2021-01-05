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Ужасные фото со свадьбы: невозможно поверить глазам!
Источник материала: ОНТ
Случаются такие свадьбы, где фотографии явно были лишними. Сделали для вас подборку таких снимков.
Когда раскрыли прямо на свадьбе...
Хороший праздник! Вкусно, весело!
Любви все возрасты покорны!
Интересный способ поздравления...
Когда жених начал праздновать слишком рано.
«Сладкая» парочка.
Похожи, правда?
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Случаются такие свадьбы, где фотографии явно были лишними. Сделали для вас подборку таких снимков. Когда раскрыли прямо на свадьбе... Источник: cdn.fishki.net Хороший...
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