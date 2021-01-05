Ужасные фото со свадьбы: невозможно поверить глазам!

Источник материала: ОНТ

Случаются такие свадьбы, где фотографии явно были лишними. Сделали для вас подборку таких снимков.

Когда раскрыли прямо на свадьбе...



Источник: cdn.fishki.net



Хороший праздник! Вкусно, весело!



Источник: cdn.fishki.net

Любви все возрасты покорны!



Источник: cdn.fishki.net

Интересный способ поздравления...



Источник: cdn.fishki.net

Когда жених начал праздновать слишком рано.



Источник: cdn.fishki.net

«Сладкая» парочка.

Источник: cdn.fishki.net

Похожи, правда?



Источник: cdn.fishki.net





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