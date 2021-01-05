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Ужасные фото со свадьбы: невозможно поверить глазам!

05.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ужасные фото со свадьбы: невозможно поверить глазам!

Случаются такие свадьбы, где фотографии явно были лишними. Сделали для вас подборку таких снимков.

Когда раскрыли прямо на свадьбе...


Источник: cdn.fishki.net

 Хороший праздник! Вкусно, весело!


Источник: cdn.fishki.net 

Любви все возрасты покорны!


Источник: cdn.fishki.net 

Интересный способ поздравления...


Источник: cdn.fishki.net 

Когда жених начал праздновать слишком рано.


Источник: cdn.fishki.net 

«Сладкая» парочка.

Источник: cdn.fishki.net 

Похожи, правда?


Источник: cdn.fishki.net 


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Случаются такие свадьбы, где фотографии явно были лишними. Сделали для вас подборку таких снимков. Когда раскрыли прямо на свадьбе... Источник: cdn.fishki.net  Хороший...
 
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