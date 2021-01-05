Латушко: «Мы не должны забывать, что сражаемся не только с диктатором, но и с диктатурой»

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Руководитель НАУ Павел Латушко заявил об опасности Всебелорусского народного собрания и сообщил о скором обнародовании плана по противодействию «февральскому антинародному сборищу».





— Самая большая ошибка, которую мы можем сейчас допустить, — это недооценить его (ВНС) опасность для будущего нашей страны. Допустить ее не сложно, если поверить недавнему заявлению Лукашенко о том, что никаких конституционных норм ВНС менять не будет.

Но идея-фикс Лукашенко о придании т.н. ВНС статуса конституционного органа и принятии поправок в Конституцию никуда не делась. Она лишь перекочевала в чужие уста.

В новостях, пресс-релизах и «мнениях» лояльных режиму СМИ, госструктур, пропагандистов и чиновников по-прежнему между строк сквозит идея поменять Конституцию согласно поправкам, которые якобы озвучивают «народные представители» на диалоговых площадках. При этом истинная повестка собрания тщательно скрывается, — отметил Латушко.

Он уверен, что власти умышленно не озвучивают реальную повестку намеченного собрания, а именно — подготовку очередного конституционного переворота, результатом которого может стать официальное закрепление чиновников и депутатов как единственного источника власти.

Павел Латушко напоминает, что на мероприятия «Открытого диалога» пускали только по спискам, в обнародованных материалах по результатам этих встреч ничего не говорится о реальных народных требованиях.

— Зато мы видим предложения увеличить избирательный возраст, чтобы не дать голосовать молодым людям, дополнительно ограничить интернет-СМИ, ввести декоративные правки в структуру местного управления, — перечисляет руководитель НАУ предложения для поправок в конституцию, озвученные властями.

Он указывает на то, что начавшееся выдвижение делегатов на ВНС противоречит белорусскому законодательству.

— Вместо гласного избрания делегатов, согласно Конституции и Закона «О республиканских и местных собраниях», происходит самоназначение. Депутаты, чиновники, представители провластных общественных объединений, госпредприятий в обход закона выбирают сами себя. Их действия подпадают под ст. 190 УК «Нарушение равноправия граждан». Никаких отдельных статей в законе, позволяющих подобное самовидвижение и исключение граждан из процесса выборов, не существует.

Общественные организации, которым поручено выбирать часть делегатов, не только материально зависят от государства, но и управляются теми же самыми чиновниками. Они тоже выдвигают на собрание сами себя. Вместо народной демократии мы получаем собрание должностных лиц представителей нелегитимной власти, номенклатуры, а не избирателей, — заявил Латушко.

Политик считает, что в случае придания ВНС статуса конституционного органа, режим Лукашенко будет в дальнейшем использовать его вместо избирателей, выдавая решения форума за волю народа.

— Мы не должны забывать, что сражаемся не только с диктатором, но и с диктатурой. Так называемое собрание — это и есть ее высшая форма, вот почему мы не можем себе позволить закрыть на это глаза.

Мы обязаны дать понять каждому, кто ввязался в эту историю, что все они понесут ответственность за реализацию готовящегося конституционного переворота, направленного против народа, — предупредил глава НАУ и предложил противодействовать ВНС, пообещав обнародовать в ближайшие дни план активного противодействия.