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В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

05.01.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Хорватии. Режим катастрофы в эти дни объявлен сразу в нескольких регионах Хорватии из-за последствий мощных землетрясений, которые не прекращают сотрясать страну с минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

Данное решение предполагает, что все службы гражданской защиты, а также профильные министерства и госведомства страны скоординируются и вместе приступят к работе по преодолению последствий природного катаклизма. С этой же целью сформирован отдельный штаб во главе с вице-премьером Хорватии.

В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

Напомним, в результате катаклизма 29 декабря погибли семь человек. Инфраструктуре ряда городов нанесен колоссальный ущерб.

В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

2 января в стране был объявлен траур по жертвам землетрясения (подробнее здесь).

Люди в материале: Томо Медведь

 
 
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Новости Хорватии. Режим катастрофы в эти дни объявлен сразу в нескольких регионах Хорватии из-за последствий мощных землетрясений, которые не прекращают...
 
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