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В «Белнефтехиме» рассказали, что будет с ценами на топливо в 2021 году
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти (с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов) движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю», — рассказал Рыбаков.
Как ранее высказался старший аналитик «Альпари» в Минске Вадим Иосуб, «такое незначительное подорожание — всего лишь на одну копейку — демонстрирует политический подтекст. То есть любое резкое повышение цен вызвало бы очевидное недовольство в обществе, а по поводу 1 копейки вроде как и возмущаться неудобно».
«Прежде всего это наиболее компромиссное решение в сложившейся ситуации. С одной стороны, цены поднимать надо в целях восстановления рентабельности НПЗ. С другой — важно это сделать максимально безболезненно. Так что продемонстрированная практика по копейке в неделю — это не самое плохое в сложившейся ситуации. А вот резкие изменения стоимости бензина маловероятны: возможные негативные последствия власти давно просчитали. Риск здесь неуместен».
Напомним, сегодня розничные цены на моторное топливо на АЗС составляют: на АИ-92-К5-Евро — 1,70 руб., на АИ-95-К5-Евро — 1,80 руб., на АИ-98-К5-Евро — 2,02 руб., на ДТ — 1,80 руб.
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В последний раз цены на топливо в Беларуси изменялись 27 октября прошлого года.
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