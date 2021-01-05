Источник материала: UDF



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«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти (с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов) движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю», — рассказал Рыбаков.

«Прежде всего это наиболее компромиссное решение в сложившейся ситуации. С одной стороны, цены поднимать надо в целях восстановления рентабельности НПЗ. С другой — важно это сделать максимально безболезненно. Так что продемонстрированная практика по копейке в неделю — это не самое плохое в сложившейся ситуации. А вот резкие изменения стоимости бензина маловероятны: возможные негативные последствия власти давно просчитали. Риск здесь неуместен».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «Белнефтехиме» рассказали, что будет с ценами на топливо в 2021 году В последний раз цены на топливо в Беларуси изменялись 27 октября прошлого года.