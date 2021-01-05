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Великобритания в третий раз вводит общенациональный локдаун

05.01.2021 09:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации в стране и растущей угрозой переполнения больниц.

Об этом в понедельник вечером в специальном обращении к нации объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Если сейчас не принять решительные меры, Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня", - сказал он, подчеркнув, что карантин продлится по меньшей мере до середины февраля, передает ТАСС.

Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. Как и во время предыдущих карантинов, которые действовали с марта по май и с ноября по декабрь 2020 года, покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях. Как заявил Джонсон, это может быть поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, посещение врача и поездки на работу при отсутствии возможности работать из дома. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями советуют не выходить из дома вовсе.

Рестораны, пабы и кафе могу работать на вынос или на доставку, но без алкоголя. Закрываются салоны красоты, парикмахерские и магазины, торгующие не жизненно важными (непродовольственными) товарами.

С конца декабря на большей части территории Великобритании запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, ресторанов, пабов и кафе.

 
 
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Правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации в...
 
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