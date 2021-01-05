Страсть проходит быстро: Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин откровенно рассказал о браке с певицей Аллой Пугачевой: главный секрет семейного счастья и другие подробности звездных отношений прозвучали в YouTube-шоу Армана Давлетярова.

С первого взгляда, отношения Галкина и Пугачевой можно назвать идеальными: этот союз называют самым крепким в российском шоу-бизнесе и, кажется, что супруги до сих пор влюблены друг в друга. Но так ли это на самом деле и как карантин повлиял на отношения пары, стало известно из нового интервью юмориста.

Галкин откровенно рассказал о своем браке с Примадонной: по мнению шоумена, главный секрет семейного счастья заключается в любви, доверии и единомыслии.

"Все знают, что страсть проходит с годами. Я верю, что чувства к человеку… не проходят с годами и только крепнут. Ты прорастаешь в человека, вы как часть одного целого. Я, например, жизнь без Аллы не представляю", - открыто заявил ведущий.

Также по признанию шоумена, Пугачева - потрясающая хозяйка и мать, которая бросила сцену ради своей семьи, а весь карантин посвятила детям, пока Галкин зарабатывал деньги для родных.

Напомним, что до этого в сети обсуждали экскурсию, которую Галкин провел по дому и поразил фанатов дизайном своего замка .

Читайте также: