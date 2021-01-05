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Густой туман и мокрый снег: какую погоду ожидать 5 января
05.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Синоптики вновь предупредили о плохой видимости до 500 метров из-за тумана днем во вторник.
Второй день подряд в стране наблюдается густой туман, видимость составляет от 100 до 500 метров. Из-за этого накануне в Национальном аэропорту Минск
Из-за "пограничных" температур (около 0°C) на дорогах возможна гололедица. Ветер восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый.
Во вторник погоду продолжат формировать атмосферные фронты с Балканского полуострова. В результате температурный фон останется повышенным: с учетом влажности и ветра по ощущениям будет от -2°C до +1°C.
В ближайшие дни теплый и влажный воздух сохранится, а вот к концу недели похолодает: подует северо-восточный ветер, и температурный фон начнет понижаться.
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Новый год начался с аномально теплой погоды, средняя температура на несколько градусов выше климатической нормы.
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