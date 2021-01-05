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Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ
Источник материала: Партизан
Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (U-20). Североамериканцы победили со счетом 5:0,
Фото: Reuters
В первом периоде российская команда пропустила три шайбы. Канадцы открыли счет уже на первой минуте. Начало второго периода еще давало какие-то надежды, но голкипер российской команды в ходе одной из атак хозяев в очередной раз потерял клюшку и пропустил еще одну шайбу.
Сборная России однажды все же забросила шайбу в большинстве, но гол отменили из-за офсайда после запроса канадского тренерского штаба на просмотр повтора эпизода.
За три минуты до окончания третьего периода российский тренер заменил вратаря на шестого полевого игрока, но успеха это не принесло — канадцы забили в пустые ворота и установили окончательный счет.
В финале Канада сыграет с командой из США, которая в полуфинале оказалась сильнее Финляндии (4:3).
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Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (U-20). Североамериканцы победили со счетом 5:0, пишетsportbox.
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