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Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ

05.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (U-20). Североамериканцы победили со счетом 5:0, пишетsportbox.


Фото: Reuters

В первом периоде российская команда пропустила три шайбы. Канадцы открыли счет уже на первой минуте. Начало второго периода еще давало какие-то надежды, но голкипер российской команды в ходе одной из атак хозяев в очередной раз потерял клюшку и пропустил еще одну шайбу.

Сборная России однажды все же забросила шайбу в большинстве, но гол отменили из-за офсайда после запроса канадского тренерского штаба на просмотр повтора эпизода.

За три минуты до окончания третьего периода российский тренер заменил вратаря на шестого полевого игрока, но успеха это не принесло — канадцы забили в пустые ворота и установили окончательный счет.

В финале Канада сыграет с командой из США, которая в полуфинале оказалась сильнее Финляндии (4:3).
 
 
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Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира (U-20). Североамериканцы победили со счетом 5:0, пишетsportbox.
 
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