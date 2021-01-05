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Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация может "разрушить" версию следствия

05.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокаты фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, -- военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко (Riffmaster), военной медсестры Яны Дугарь, а также врача и волонтера Юлии Кузьменко, считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может "разрушить" версию следствия. Об этом они сказали в комментарии "BBC Україна" 4 января.



Адвокаты считают, что именно версия о причастности к убийству белорусских спецслужб должна была быть приоритетной изначально и новую информацию должны, по их мнению, тщательно проверить "компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы".

"В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных", – заявили защитники.

Они добавили, что согласно материалам дела, ранее версия причастности белорусских спецслужб "вообще не исследовалась и не рассматривалась".

"BBC Україна" при этом отмечает, что сначала правоохранители заявляли, что рассматривают как одну из версий убийства профессиональную деятельность Шеремета, который, среди прочего, критиковал политику Александра Лукашенко.
 
 
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Адвокаты фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, -- военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко (Riffmaster), военной медсестры Яны Дугарь,...
 
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