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«Кто это может купить и зачем?» В Быхове на продажу выставлена взлетно-посадочная полоса, которая принадлежит… колхозу

05.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Быхов выставлен на продажу очень необычный объект недвижимости — взлетно-посадочная полоса.




Первые торги, которые состоялись в конце 2020 года, были неудачными: не нашлось ни одного заявителя. Причина, скорее всего, в том, что «товар» оценен в нешуточные $ 32,2 миллиона долларов. Кто может это купить и для чего? Мы задали эти и другие вопросы директору ЗАО «Белреализация» Михаилу Андрееву.

Раньше на этом месте располагался аэродром союзного значения, стояли войска и летная часть. Сейчас — шумит лес, зеленеет трава и… трескается бетон. Сквозь трещины кое-где природа отвоевывает свою территорию, но пока вернуть все в надлежащий вид еще возможно. Вопрос только в том, кто это будет делать и зачем.

— Смотришь на этот объект, и непонятно, как он может столько стоить. Но дело в том, что для того, чтобы построить подобную взлетно-посадочную полосу, придется потратить даже не $ 32 миллиона, а все $ 50 миллионов, — уверен Михаил Андреев. — Эта полоса рассчитана на посадку стратегической авиации, и толщина бетона в некоторых местах достигает трех метров — для посадки очень тяжелых самолетов.

Еще один интересный нюанс — собственником этого объекта недвижимости является Быховский консервно-овощесушильный завод.

— На балансе завода есть собственные колхозы, которые выращивают для него продукцию для переработки. Вы сами понимаете, что взлетно-посадочная полоса здесь, мягко говоря, не нужна. Но так получилось, что на территории одного из подшефных колхозов находилась взлетно-посадочная полоса. Как она там оказалась? Дело в том, что после развала Советского союза ничего лучше не придумали, и присоединили взлетно-посадочную полосу к ближайшему колхозу. Таким образом на балансе комбината, у которого нет собственной авиации (да она ему и не нужна), появилась собственная взлетно-посадочная полоса.

А дальше дело развивалось по уже известной схеме. Когда у завода возникли проблемы с финансированием и встал вопрос о банкротстве, стали реализовывать, в первую очередь, неиспользуемые активы. Среди таких активов, конечно, оказалась и взлетно-посадочная полоса.

Сейчас эту полосу облюбовали местные стритрейсеры. Шутка ли — длинная прямая дорога с бетонным покрытием и полным отсутствием жилых районов поблизости. И, судя по всему, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Кто может купить такой специфический объект, представить сложно.

— Купить такой объект недолго, другой вопрос: как его использовать в дальнейшем? Использовать по назначению достаточно сложно. Во-первых, могу возникнуть юридические нюансы, а во-вторых, никакого авиационного оборудования там уже не осталось. Поэтому кому это продать — не представляю. Разве что только тому, у кого есть стратегическая авиация.

Первые торги по продаже взлетно-посадочной полосы не состоялись — не было заявителей. Повторные торги, предположительно, состоятся в конце январе —начале февраля. При этом стартовая стоимость будет снижена. Посмотрим, найдутся ли желающие купить такой объект с дисконтом.
 
 
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В городе Быхов выставлен на продажу очень необычный объект недвижимости — взлетно-посадочная полоса.
 
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