ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сочельник 2021: традиции и приметы в канун Рождества

05.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечер накануне Рождества Христова знаменует окончание сорокадневного поста и начало одного из главных христианских торжеств.

Сочельник 2021: традиции и приметы в канун Рождества
В среду, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Это последний день Филиппова поста, в который усиленно готовятся к торжеству рождения Иисуса Христа.
 
В канун одного из самых главных христианских праздников соблюдается строгий пост до появления первой звезды. Традиция связана с преданием о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Христа.
 
Также хозяйки убирают дом и готовят 12 постных блюд по числу апостолов, среди которых кутья, узвар, вареники с капустой и грибами, селедка, рыба, голубцы, грибная юшка.
 

Традиции в канун Рождества

 
Сочельник проводят в кругу семьи − в этот день не принято ходить в гости.
 
Первым за стол должен сесть хозяин дома. Трапезу принято начинать с сочива или кутьи − каши из цельных зерен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов, мака.
 
По традиции, глава семьи подбрасывал ложку кутьи к потолку. Считалось, что если несколько зернышек прилипло − год будет урожайным. На столе оставляли тарелки для умерших родственников и для тех, кого сейчас нет дома, а также обязательно зажигали свечу.

После праздничного ужина семья отправлялась в церковь.

В канун Рождества обязательно колядовали. Парни и девушки ходили по домам, прославляя рождение Христа, и получали за это деньги и угощение.

Приметы в Сочельник


В канун Рождества выходили во двор и смотрели в ночное небо: если оно было звездным – домашние животные дадут приплод, а в лесу будет много ягод.

В Сочельник строго запрещалось ткать – это могло отпугнуть счастье. Пряжу заранее сматывали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. 

Считалось, что с этого дня наступают самые крепкие морозы за всю зиму, поэтому деревья в садах обвязывали соломой, чтобы они не замерзли. 

Если в Сочельник было ясно верили, что в грядущем сезоне будет хороший урожай. При этом метель также считалась хорошим знаком и предвещала урожай меда. Если к этому дню чернели тропинки – будет урожай на гречку, а иней на деревьях предвещал урожай зерновых.

Если в канун Рождества начиналась оттепель – не уродятся ни огурцы, ни просо.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечер накануне Рождества Христова знаменует окончание сорокадневного поста и начало одного из главных христианских торжеств.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Москва очень внимательно наблюдает за ситуацией в Беларуси, а может, уже и играет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика