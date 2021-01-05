Сочельник 2021: традиции и приметы в канун Рождества

В среду, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Это последний день Филиппова поста, в который усиленно готовятся к торжеству рождения Иисуса Христа.

В канун одного из самых главных христианских праздников соблюдается строгий пост до появления первой звезды. Традиция связана с преданием о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Христа.

Также хозяйки убирают дом и готовят 12 постных блюд по числу апостолов, среди которых кутья, узвар, вареники с капустой и грибами, селедка, рыба, голубцы, грибная юшка.

Традиции в канун Рождества

Сочельник проводят в кругу семьи − в этот день не принято ходить в гости.

Первым за стол должен сесть хозяин дома. Трапезу принято начинать с сочива или кутьи − каши из цельных зерен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов, мака.

По традиции, глава семьи подбрасывал ложку кутьи к потолку. Считалось, что если несколько зернышек прилипло − год будет урожайным. На столе оставляли тарелки для умерших родственников и для тех, кого сейчас нет дома, а также обязательно зажигали свечу.





После праздничного ужина семья отправлялась в церковь.





В канун Рождества обязательно колядовали. Парни и девушки ходили по домам, прославляя рождение Христа, и получали за это деньги и угощение.





Приметы в Сочельник





В канун Рождества выходили во двор и смотрели в ночное небо: если оно было звездным – домашние животные дадут приплод, а в лесу будет много ягод.





В Сочельник строго запрещалось ткать – это могло отпугнуть счастье. Пряжу заранее сматывали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты.





Считалось, что с этого дня наступают самые крепкие морозы за всю зиму, поэтому деревья в садах обвязывали соломой, чтобы они не замерзли.





Если в Сочельник было ясно верили, что в грядущем сезоне будет хороший урожай. При этом метель также считалась хорошим знаком и предвещала урожай меда. Если к этому дню чернели тропинки – будет урожай на гречку, а иней на деревьях предвещал урожай зерновых.





Если в канун Рождества начиналась оттепель – не уродятся ни огурцы, ни просо.



