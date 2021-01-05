Сотрудники КГБ задержали активистку Ольгу Майорову

По его словам, задержание проводили сотрудники КГБ — по крайней мере, так назвались приехавшие силовики. Когда он вернулся домой, они там уже были, а Ольга была задержана. При этом она ничего не сказала сыну, а силовики не сообщили причину задержания.





Затем был обыск, при котором изъяли два ноутбука и два смартфона. Позже Сергею позвонили из КГБ и подтвердили, что Ольгу доставили в здание КГБ на проспекте Независимости и задержали на время проверки. При этом сотрудник также уклонился от ответа на вопрос, по какому делу она проходит.





Сын активистки говорит, что в разговоре силовиков в доме он слышал имя Николая Автуховича. Это волковысский активист, которого обвиняют в организации террористической группировки. По словам Сергея, Ольга с Автуховичем знакома, но не более, и ни к какому терроризму не причастна.





«Ни в коем случае, она не такой человек. Тем более мы живем в одном доме, я ничего такого никогда не видел», — сказал мужчина.





Ольга Майорова — общественная активистка, ранее активный член Объединенной гражданской партии.