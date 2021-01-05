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Сотрудники КГБ задержали активистку Ольгу Майорову

05.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 4 января в своем доме в деревне Нача Крупского района была задержана известная активистка Ольга Майорова — возможно, в связи с делом Николая Автуховича. Об этом «Радыё Свабода» рассказал ее сын Сергей Зиямов.



По его словам, задержание проводили сотрудники КГБ — по крайней мере, так назвались приехавшие силовики. Когда он вернулся домой, они там уже были, а Ольга была задержана. При этом она ничего не сказала сыну, а силовики не сообщили причину задержания.

Затем был обыск, при котором изъяли два ноутбука и два смартфона. Позже Сергею позвонили из КГБ и подтвердили, что Ольгу доставили в здание КГБ на проспекте Независимости и задержали на время проверки. При этом сотрудник также уклонился от ответа на вопрос, по какому делу она проходит.

Сын активистки говорит, что в разговоре силовиков в доме он слышал имя Николая Автуховича. Это волковысский активист, которого обвиняют в организации террористической группировки. По словам Сергея, Ольга с Автуховичем знакома, но не более, и ни к какому терроризму не причастна.

«Ни в коем случае, она не такой человек. Тем более мы живем в одном доме, я ничего такого никогда не видел», — сказал мужчина.

Ольга Майорова — общественная активистка, ранее активный член Объединенной гражданской партии.
 
 
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Вечером 4 января в своем доме в деревне Нача Крупского района была задержана известная активистка Ольга Майорова — возможно, в связи с делом Николая Автуховича. Об...
 
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