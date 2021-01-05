Илья Шиманович — о мировом рекорде: все довольно буднично. Рекорд и рекорд









- Вы побили мировой рекорд британца Пити на стометровке брассом, который тот установил не далее как месяц назад в Будапеште на этапе ISL.









- Воодушевлен и счастлив был минут пять. Серьезно, фонтан эмоций, которых можно было ожидать после обновления рекорда, не пробил, эйфории не случилось. Сразу же отправился на награждение, потому что впереди у меня была еще эстафета. Возможно, если бы это произошло на чемпионате Европы или мира, радость переполняла бы. А так все довольно буднично. Рекорд и рекорд. Тем более что все его ждали. (Смеется.) Реакция со стороны присутствующих в бассейне была такая, будто ничего сверхъестественного не произошло. Ходили, подбадривали, но старался ни на что не обращать внимания. Говорил себе, что постараюсь улучшить свое время, а уж там будет видно. Вообще мировой рекорд — это чье-то личное достижение. Сейчас — мое. И именно таковым я его и считаю. Нужно сравнивать себя только с самим собой — это отлично мотивирует на будущий успех. Да и потом, вода-то “короткая”. Приятно, но не более того. Еще в ноябре в Венгрии мог оказаться быстрее Адама. Думаю, как раз серьезнейшая конкуренция и интенсивность соревнований поспособствовали таким секундам. Когда стартуешь один-два раза в неделю, идешь в прогрессии и с кем-то постоянно борешься, то это раззадоривает очень сильно.











