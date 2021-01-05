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Максим Знак: «Теперь я знаю, чем буду заниматься долгими зимними вечерами (надеюсь, дома)»

05.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом политзаключенный написал в открытке, которую прислал брестчанке Ирине.



Брестчанка Ирина, которая, несмотря на наличие четверых детей, младшему из которых год, оказалась в Ленинском РОВД за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Она поделилась с «БГ» открыткой, которую получила от юриста, а теперь политзаключенного Максима Знака.

«Ирина, добрый день! Спасибо за раскраски! Теперь я знаю, чем буду заниматься долгими зимними вечерами (надеюсь, дома). А в ответ посылаю почти брестскую открытку, и давайте представим, что это я раскрасил. У меня все ок. Бресту – огромный привет», – написал Знак.




 
Открытку он подписал 25 ноября, однако, судя по почтовым штемпелям, отправлена она была 23 декабря, а до Бреста добралась 30 декабря.

Напомним, юрист Максим Знак работал в команде участника президентской гонки Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях, был его адвокатом.

После создания Координационного совета по мирной передаче власти Знак вошел в его президиум. Был задержан ровно через месяц после выборов, 9 сентября, и сейчас находится в СИЗО №1 в Минске, он является обвиняемым по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета.

Если вы хотите написать письмо Максиму Знаку, вот его нынешний адрес: СИЗО-1, камера 62, г. Минск, ул. Володарского, 2, 220030.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Об этом политзаключенный написал в открытке, которую прислал брестчанке Ирине.
 
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