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Умная метка Apple AirTag засветилась на видео (видео)

05.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитик Джон Проссер, который известен в том числе благодаря информации о неанонсированных устройствах Apple, показал, предположительно, умную метку Apple AirTag. По его словам, ролик представляет собой короткую анимацию, которая выводится на экране при подключении трекера.

Девайс на видео походит на более ранние изображения концепта AirTag. Внешне метка напоминает плоскую батарейку для, например, часов, с «таблеткой» внизу. AirTag можно будет крепить к предмету, чтобы в случае потери найти.

По словам Проссера, Apple выжидает нужный момент для запуска нового продукта. Якобы AirTag уже готовы, однако потенциальные его пользователи сидят по домам и не слишком заинтересованы в покупке таких девайсов. Предполагается, что в продажу они поступят весной.

AirTag показаны на отметке 6:51

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Аналитик Джон Проссер, который известен в том числе благодаря информации о неанонсированных устройствах Apple, показал, предположительно, умную метку Apple AirTag. По его...
 
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