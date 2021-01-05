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В Австрии и Италии сильнейшие снегопады: в Альпах семейная пара погибла из-за схода лавины
Источник материала: СТВ
Новости мира. Опасное погодное явление парализовало жизнь населения сразу нескольких европейских стран. Сильнейшие снегопады обрушились на регионы Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода привела к разрушениям и блокировке движения. А север Италии оказался под двухметровым слоем снега.
Чтобы выбраться из дома, жители вынуждены обращаться к спасателям. Десятки человек расчищают дороги и входы в здания.
Привела непогода в Италии и к первым жертвам. В Альпах в результате схода лавины погибли два человека. Семейная пара отправилась кататься на лыжах, несмотря на предупреждения о повышенной опасности.
В результате поисково-спасательных работ пострадавших обнаружили достаточно быстро, однако спасти их уже не удалось.
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Новости мира. Опасное погодное явление парализовало жизнь населения сразу нескольких европейских стран. Сильнейшие снегопады обрушились на регионы Австрии,...
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