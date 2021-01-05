ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший хоккеист «Динамо» попал в основной состав клуба НХЛ

05.01.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Егор Шарангович в ходе тренировочного лагеря переведен в четвертое звено основного состава «Нью-Джерси», передает "Трибуна" со ссылкой на твиттер Аманды Штейн.


Егор Шарангович. Фото: hcdinamo.by

В конце декабря Шарангович покинул минское «Динамо» и отправился в расположении клуба НХЛ. Напомним, что «Нью-Джерси Девилз» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал белоруса в свой состав.

Напомним, что Егор был выбран американским клубом на драфте НХЛ-2018 в 5-м раунде под общим 141-м номером.

22-летний форвард вернулся в «Динамо» в июле 2020 года. Со старта сезона КХЛ Шарангович стал одним из лидеров «зубров»: в 34 матчах набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности «+11». По заброшенным шайбам Егор входил в топ-5 игроков КХЛ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нью-Джерси Девилз» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал белоруса в свой состав.
 
Новости дня
Новости разные
 
Великобритания в третий раз вводит общенациональный локдаун
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика