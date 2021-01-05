Бывший хоккеист «Динамо» попал в основной состав клуба НХЛ

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Егор Шарангович в ходе тренировочного лагеря переведен в четвертое звено основного состава «Нью-Джерси», передает "Трибуна" со ссылкой на твиттер Аманды Штейн.



Егор Шарангович. Фото: hcdinamo.by

В конце декабря Шарангович покинул минское «Динамо» и отправился в расположении клуба НХЛ. Напомним, что «Нью-Джерси Девилз» воспользовался ранее достигнутой договоренностью и отозвал белоруса в свой состав.

Напомним, что Егор был выбран американским клубом на драфте НХЛ-2018 в 5-м раунде под общим 141-м номером.

22-летний форвард вернулся в «Динамо» в июле 2020 года. Со старта сезона КХЛ Шарангович стал одним из лидеров «зубров»: в 34 матчах набрал 25 (17+8) очков при показателе полезности «+11». По заброшенным шайбам Егор входил в топ-5 игроков КХЛ.