Модель предсказала, что температура в городах к концу XXI века увеличится на 4,4°С

Источник материала: Tut.by

Климатологи спрогнозировали, что к концу XXI века среднегодовые температуры в большинстве крупных городов Европы, США и России вырастут на 4,4°С. Это произойдет, если выбросы парниковых газов будут увеличиваться с текущей скоростью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью с описанием статистической модели, опубликованную научным журналом Nature Climate Change .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Практически все климатологи не сомневаются, что глобальное потепление существует и что оно может радикально изменить облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят сотни компьютерных моделей климата планеты и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Происходящие из-за этого изменения могут затронуть не только дикую природу, но и антропогенные ландшафты. К примеру, согласно исследованию американских климатологов, из-за глобального потепления значительная часть крупных городов США «переедет» на 400−600 км на юг. Это может крайне негативно сказаться на их жителях.

В новом исследовании климатологи под руководством профессора Принстонского университета (США) Майкла Оппенгеймера создали климатическую модель и спрогнозировали с ее помощью, как изменятся условия жизни в крупнейших городах Земли к 2100 году. При разработке модели ученые учли, как на климат городов влияет их ландшафт и различные формы активности человека. В общепринятых моделях климата Земли такие факторы обычно не принимают во внимание, так как по сравнению с другими параметрами они на глобальное потепление влияют относительно слабо.

Расчеты Оппенгеймера и его коллег показали, что на климат в самих городах эти факторы влияют очень сильно. Из-за них среднегодовые температуры в них растут с гораздо более высокой скоростью, чем в окружающих регионах. В частности, по расчетам ученых, летние температуры в крупнейших мегаполисах мира к 2100 году могут вырасти на 3−7°С. Это в несколько раз выше, чем прирост температур в тех климатических поясах, где они находятся.

В среднем температуры за весь год в крупнейших городах Земли вырастут на 4,4°С — в том случае, если объемы выбросов парниковых газов продолжат расти с той же скоростью, что и сегодня. Если же Парижские соглашения удастся выполнить, то мегаполисы станут теплее лишь на 1,9°С. Это тоже значительно больше, чем то, что предсказывают климатические модели для их регионов.

Кроме прироста температур глобальное потепление может уменьшить типичный уровень влажности воздуха в крупных городах от 6 до 13%. Это может быть полезно, так как благодаря этому человек может лучше переносить высокие температуры: чем ниже влажность, тем эффективнее организм охлаждается при испарении пота с поверхности тела. Ученые предлагают воспользоваться этой особенностью глобального потепления и засадить города деревьями, листья которых будут выделять в воздух пар и охлаждать его.

Оппенгеймер и его коллеги надеются, что созданная ими модель поможет городским службам, а также чиновникам и дипломатам, точно просчитать, каких последствий можно ждать от роста температур в городах, и заранее подготовиться к подобным переменам в климате.